Gazze'de engelli futbolcuları ünlü ampute hocası eğitiyor

NUR EBU IYŞE - HANİ EŞ-ŞAİR - Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Simon Baker, Gazze'deki engelli futbolcuları "ampute sporunun kahramanları" olmaya hazırlıyor. Gazze'nin merkezinde yer alan futbol sahasında, engelli futbol oyuncuları, yabancı antrenörleri Baker'dan eğitim alıyor.

Filistin Futbol Federasyonu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi arasında 25 Mart'ta yapılan anlaşma kapsamında Gazze şeridine gelen Baker, hakemler, antrenörler ve oyunculara eğitim veriyor.

Antrenörlük eğitimi de bulunan Genel Sekreter Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kaza sonucu sakatlanmasının ardından, çok zor günler geçirdiğini ve iki defa intihara teşebbüs ettiğini söyleyen İrlandalı Baker, futbolla hayata bağlandığını söyledi.

Baker, "Spor benim ilacım. Dublin maratonuna katıldıktan sonra birçok sporu deneyerek futbolda karar verdim. Futbol arkadaşlarım benim için bir aile oldu." dedi.

İnsanların kendisine acımasını istemediğini belirten Baker, bunun yerine "saygı" gösterilmesini beklediğini belirtti.