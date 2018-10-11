Filistinliler Gazze'de düzenlenen etkinlikte kültürel miraslarına sahip çıktıkları mesajını verdi.
Gazze Belediyesi tarafından kentin batısında yer alan Sanat ve Zanaat Köyü'nde organize edilen etkinlikte geleneksel şarkılar seslendirildi, halk oyunları gösterisi sunuldu ve 1948 öncesinden Filistinlilerin hayatını yansıtan fotoğraflar sergilendi.
Sanat ve Zanaat Köyü Müdürü Nihad Şegele, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin "Filistin Kültür Günü" münasebetiyle ve Filistin kültür mirasını yaşatmak adına gerçekleştirildiğini söyledi.
Şegele, "Tüm dünyaya Filistinlilerin kültürsüz, kimliksiz bir halk olmadığını, bilakis işgal altındaki vatanlarına geri dönme hayali kuran bir halk olduğunu ifade ediyoruz." dedi.
Filistinliler her yıl 7 Ekim'i "Filistin Kültür Günü" olarak kutluyor ve hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyor.
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