HABER

Gazze'de "Filistin Kültür Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 20:43 | Son Güncelleme

Gazze'de "Filistin Kültür Günü" etkinliği

Filistinliler Gazze'de düzenlenen etkinlikte kültürel miraslarına sahip çıktıkları mesajını verdi.

Gazze Belediyesi tarafından kentin batısında yer alan Sanat ve Zanaat Köyü'nde organize edilen etkinlikte geleneksel şarkılar seslendirildi, halk oyunları gösterisi sunuldu ve 1948 öncesinden Filistinlilerin hayatını yansıtan fotoğraflar sergilendi.

Sanat ve Zanaat Köyü Müdürü Nihad Şegele, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin "Filistin Kültür Günü" münasebetiyle ve Filistin kültür mirasını yaşatmak adına gerçekleştirildiğini söyledi.

Şegele, "Tüm dünyaya Filistinlilerin kültürsüz, kimliksiz bir halk olmadığını, bilakis işgal altındaki vatanlarına geri dönme hayali kuran bir halk olduğunu ifade ediyoruz." dedi.

Filistinliler her yıl 7 Ekim'i "Filistin Kültür Günü" olarak kutluyor ve hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şarkıcı Berkay Şahin'in avukatı açıklama yaptıŞarkıcı Berkay Şahin'in avukatı açıklama yaptı
CNN Türk 19 yaşındaCNN Türk 19 yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Kültür Günü Gazze

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Deniz Seki Berkay'a destek olmak isterken sosyal medyanın diline düştü!

Deniz Seki Berkay'a destek olmak isterken sosyal medyanın diline düştü!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.