HAN YUNUS (AA) - Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin kültürel mirasını konu alan bir etkinlik düzenlendi.

Filistin Aşiretler Komitesi tarafından organize edilen etkinliğe, başta aşiretlerin önde gelen isimleri ve çocuklar olmak üzere çok sayıda Filistinli katıldı.

Etkinlik kapsamında kurulan çadırlarda geleneksel Filistin yemekleri pişirilirken, at ve develerle çeşitli gösteriler yapıldı, "Dahiyye" ve "Debke" olarak adlandırılan Filistin halk oyunları oynandı.

AA muhabirine konuşan Filistin Aşiretler Komitesi Han Yunus Müdürü Muhammed Ebu Dıkka, altı ayı aşkın süredir devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri bağlamında gerçekleştirilen bu etkinlik ile Filistinlilerin tarihi kültürünü ve birliğini göstermek istediklerini söyledi.

Etkinliğin hedefinin Filistinlilerin bu topraklardaki tarihi haklarına dikkati çekmek ve İsrail'in çaldığı haklarını geri alma konusundaki kararlılığını vurgulamak olduğunu belirten Ebu Dıkka, "Bugün buradan tüm dünyaya bir kere daha 'bu toprakların bizim olduğu' mesajını veriyoruz." dedi.