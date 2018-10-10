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Gazze'de "Filistin kültürel mirası" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 18:54 | Son Güncelleme

Gazze'de "Filistin kültürel mirası" etkinliği

HAN YUNUS (AA) - Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin kültürel mirasını konu alan bir etkinlik düzenlendi.

Filistin Aşiretler Komitesi tarafından organize edilen etkinliğe, başta aşiretlerin önde gelen isimleri ve çocuklar olmak üzere çok sayıda Filistinli katıldı.

Etkinlik kapsamında kurulan çadırlarda geleneksel Filistin yemekleri pişirilirken, at ve develerle çeşitli gösteriler yapıldı, "Dahiyye" ve "Debke" olarak adlandırılan Filistin halk oyunları oynandı.

AA muhabirine konuşan Filistin Aşiretler Komitesi Han Yunus Müdürü Muhammed Ebu Dıkka, altı ayı aşkın süredir devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri bağlamında gerçekleştirilen bu etkinlik ile Filistinlilerin tarihi kültürünü ve birliğini göstermek istediklerini söyledi.

Etkinliğin hedefinin Filistinlilerin bu topraklardaki tarihi haklarına dikkati çekmek ve İsrail'in çaldığı haklarını geri alma konusundaki kararlılığını vurgulamak olduğunu belirten Ebu Dıkka, "Bugün buradan tüm dünyaya bir kere daha 'bu toprakların bizim olduğu' mesajını veriyoruz." dedi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 190'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin Gazze Han Yunus

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