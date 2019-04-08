HABER

Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 18:12 | Son Güncelleme

Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumlarıyla ilgilenen Mehcetul Kudüs Derneği'nin Gazze'nin merkezindeki Seraya Meydanı'nda düzenlediği gösteride, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerine son vermesi ve hasta tutukluların serbest bırakılması istendi.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Sizi yalnız bırakmayacağız" ve "Tıbbi ihmal politikasına hayır" yazılı dövizler taşıdı.

AA muhabirine konuşan Mehcetul Kudüs Derneği Müdürü Yasir Mezher, "Bu gösteri, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek ve dayanışma etkinliklerinin bir parçası." dedi.

İsrail Hapishaneler İdaresinin, tutukluların haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Mezher, "İsrail hapishanelerinde 1200 hasta Filistinli tutuklu var. Bunlardan 25'i kanser hastası. Hapishaneler İdaresi bu hastalara sadece sakinleştirici ilaçlar vermekle yetiniyor, tıbbi ihmal politikası izliyor." diye konuştu.

Mezher, İsrail yönetiminin, uluslararası sağlık heyetlerinin hapishaneleri ziyaret etmesine izin vermediğini söyledi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Marmaris'te adrenalin tutkunlarının sörf keyfiMarmaris'te adrenalin tutkunlarının sörf keyfi
Ece, FaceTime'dan arkadaşıyla konuşurken uçuruma düşerek öldüEce, FaceTime'dan arkadaşıyla konuşurken uçuruma düşerek öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın Edirne'ye geliyorlar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.