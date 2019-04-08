Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumlarıyla ilgilenen Mehcetul Kudüs Derneği'nin Gazze'nin merkezindeki Seraya Meydanı'nda düzenlediği gösteride, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerine son vermesi ve hasta tutukluların serbest bırakılması istendi.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Sizi yalnız bırakmayacağız" ve "Tıbbi ihmal politikasına hayır" yazılı dövizler taşıdı.

AA muhabirine konuşan Mehcetul Kudüs Derneği Müdürü Yasir Mezher, "Bu gösteri, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek ve dayanışma etkinliklerinin bir parçası." dedi.

İsrail Hapishaneler İdaresinin, tutukluların haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Mezher, "İsrail hapishanelerinde 1200 hasta Filistinli tutuklu var. Bunlardan 25'i kanser hastası. Hapishaneler İdaresi bu hastalara sadece sakinleştirici ilaçlar vermekle yetiniyor, tıbbi ihmal politikası izliyor." diye konuştu.

Mezher, İsrail yönetiminin, uluslararası sağlık heyetlerinin hapishaneleri ziyaret etmesine izin vermediğini söyledi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

