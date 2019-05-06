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Gazze'de gazeteciler "İsrail'in AA ofisini vurmasını" protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 00:26 | Son Güncelleme

Filistinli Gazeteciler Forumu Genel Sekreteri Muhammed Ebu Kamer: - "İşgalciler bu suçları dolayısıyla uluslararası mahkemelerde yargılanmadığı sürece bu basın kurumlarının hedef alındığı ne ilk ne de son saldırı olacak" - Anadolu Ajansı Gazze Temsilcisi Yasir el-Benna: - "İsrail'in ihlalleri Anadolu Ajansının medya misyonunu sürdürmeye devam etmesini engellemeyecek" - Gazze Şeridi'ndeki Sivil Toplum Kuruluşları Ağı Başkanı Muhsin Ebu Ramazan: - "İsrail, bu ihlallerle gerçeklerin ve Filistinli sivillere karşı işlediği sistematik suçların üzerini örtebileceğini sanıyor"

GAZZE (AA) - Gazze'de gazeteciler, İsrail'in Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını protesto etti.

Filistinli Gazeteciler Forumu'nun daveti üzerine çok sayıda gazeteci, AA ofisinin de bulunduğu binanın enkazı yakınlarında toplanarak, AA ofisinin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Forumun Genel Sekreteri Muhammed Ebu Kamer yaptığı konuşmada, İsrail'in hedeflerinin başında basın kuruluşlarının geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"İşgalciler bu suçları dolayısıyla uluslararası mahkemelerde yargılanmadığı sürece bu basın kurumlarının hedef alındığı ne ilk ne de son saldırı olacak."

Ebu Kamer, İsrail'in 2000 yılından bu yana aralarında Filistin topraklarında çalışan yabancı gazetecilerin de bulunduğu 55 gazeteciyi öldürdüğüne işaret etti.

- "İsrail işlediği suçların ifşa edilmesini engellemeye çalışıyor"

Anadolu Ajansı Gazze Temsilcisi Yasir el-Benna, "İsrail basın ofislerini bombalayarak, Filistinlilerin sesinin duyurulmasını ve işlediği suçların ifşa edilmesini engellemeye çalışıyor." dedi.

AA foto muhabirlerinin birçok kez İsrail ordusu tarafından gerçek ve plastik mermilerle hedef alındığına dikkati çeken Benna, "İsrail'in ihlalleri Anadolu Ajansının medya misyonunu sürdürmeye devam etmesini engellemeyecek." ifadesini kullandı.

- "İsrail bu ihlallerle gerçeklerin üzerini örtebileceğini sanıyor"

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Toplum Kuruluşları Ağı Başkanı Muhsin Ebu Ramazan, İsrail'in kasıtlı bir şekilde insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

İsrail ordusunun, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nden bir gün sonra basın ofislerini kasıtlı bir şekilde hedef aldığına işaret eden Ebu Ramazan, "İsrail, bu ihlallerle gerçeklerin ve Filistinli sivillere karşı işlediği sistematik suçların üzerini örtebileceğini sanıyor." şeklinde konuştu.

İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

Gazze'de 2012'de göreve başlayan AA ofisinde haber, fotoğraf ve görüntü bölümlerinde toplam 11 gazeteci çalışıyor.

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