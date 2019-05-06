GAZZE (AA) - Gazze'de gazeteciler, İsrail'in Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını protesto etti.

Filistinli Gazeteciler Forumu'nun daveti üzerine çok sayıda gazeteci, AA ofisinin de bulunduğu binanın enkazı yakınlarında toplanarak, AA ofisinin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Forumun Genel Sekreteri Muhammed Ebu Kamer yaptığı konuşmada, İsrail'in hedeflerinin başında basın kuruluşlarının geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"İşgalciler bu suçları dolayısıyla uluslararası mahkemelerde yargılanmadığı sürece bu basın kurumlarının hedef alındığı ne ilk ne de son saldırı olacak."

Ebu Kamer, İsrail'in 2000 yılından bu yana aralarında Filistin topraklarında çalışan yabancı gazetecilerin de bulunduğu 55 gazeteciyi öldürdüğüne işaret etti.

- "İsrail işlediği suçların ifşa edilmesini engellemeye çalışıyor"

Anadolu Ajansı Gazze Temsilcisi Yasir el-Benna, "İsrail basın ofislerini bombalayarak, Filistinlilerin sesinin duyurulmasını ve işlediği suçların ifşa edilmesini engellemeye çalışıyor." dedi.