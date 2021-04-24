Gazze'de gerilim tırmanıyor

Bunun üzerine İsrail ordusu da Hamas'a ait hedefleri vurdu.Gazze Şeridi'nde, İsrail'e yönelik roket saldırılarının ardından bölgede gerginlik tırmanıyor. İsrail askeri yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Cuma gecesi Filistinli militanlar tarafından İsrail topraklarına 36 roket atıldı. Bunlardan sadece altısının hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği, bazılarının da boş arazilere düştüğü belirtildi. Atılan roketlerin, bu yılın başından beri düzenlenen en şiddetli saldırı olduğu belirtildi.

İsrail'e yönelik roket saldırıları üzerine İsrail hava kuvvetlerine bağlı uçaklar Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedefleri vurdu. Hedefler arasında roket fırlatma rampaları ile bir yeraltı tüneli de bulunuyor. İsrail ordusunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cuma akşamından bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına yönelik roketler atıldığı belirtilerek, İsrail'in güneyindeki yerleşim birimlerinde yaşayanların sığınabileceği yerler aramak zorunda kaldığı ifade edildi. Açıklamada, "İsrailli sivilleri terörden korumaya devam edeceğiz" denildi.