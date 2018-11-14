Gazze'de gözler ateşkeste

İsrail ateşkese ilişkin sessizliğini korurken, BM Gazze gündemi ile toplandı.Gazze'de Filistinli gruplar ve İsrail arasında varıldığı açıklanan ateşkes anlaşması sonrası, İsrail sessizliğini koruyor. Hamas ise Mısır'ın arabuluculuğunda yapılan ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı. Filistinli gruplar, anlaşmaya İsrail uyduğu sürece kendilerinin de uyacaklarını belirtmişti.

Ateşkes haberi üzerine Gazzeliler, Pazar gününden bu yana devam eden çatışmaların sona ermesini kutlamak için sokağa çıktı. İsrail'de ise protestolar vardı. Gazze'den atılan roketlerin hedefi olan Sderot'ta da ateşkese tepki gösterildi. Göstericiler, İsrail'i militanların şiddetine teslim olmakla suçladı.

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BM Gazze için toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün yaptığı kapalı oturumda Gazze Şeridi'nde yaşanan gerginliği gündemine aldı. Ancak krize nasıl bir yanıt verileceği konusunda görüşmeden bir sonuç çıkmadı.

Konseyde Arap ülkelerini temsil eden Kuveyt ile Bolivya, çatışmaların ardından konuyu BM'nin gündemine taşıma talebinde bulunmuştu. 50 dakika süren görüşmenin ardından gazetecileri bilgilendiren Filistin yönetiminin BM temsilcisi Riyad Mansour, konseyin "felçe uğramış" durumda olduğunu ve çatışmaların sona ermesi için omuzlarına sorumluluk almayı başaramadığını söyledi.