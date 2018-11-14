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Gazze'de gözler ateşkeste

14.11.2018 09:51 | Son Güncelleme

Gazze'de çatışmaların sona erdirilmesi için Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı açıklandı.

İsrail ateşkese ilişkin sessizliğini korurken, BM Gazze gündemi ile toplandı.Gazze'de Filistinli gruplar ve İsrail arasında varıldığı açıklanan ateşkes anlaşması sonrası, İsrail sessizliğini koruyor. Hamas ise Mısır'ın arabuluculuğunda yapılan ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı. Filistinli gruplar, anlaşmaya İsrail uyduğu sürece kendilerinin de uyacaklarını belirtmişti.

Ateşkes haberi üzerine Gazzeliler, Pazar gününden bu yana devam eden çatışmaların sona ermesini kutlamak için sokağa çıktı. İsrail'de ise protestolar vardı. Gazze'den atılan roketlerin hedefi olan Sderot'ta da ateşkese tepki gösterildi. Göstericiler, İsrail'i militanların şiddetine teslim olmakla suçladı.

Daha fazlasını okumak için: Filistinli gruplardan ateşkes açıklaması

BM Gazze için toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün yaptığı kapalı oturumda Gazze Şeridi'nde yaşanan gerginliği gündemine aldı. Ancak krize nasıl bir yanıt verileceği konusunda görüşmeden bir sonuç çıkmadı.

Konseyde Arap ülkelerini temsil eden Kuveyt ile Bolivya, çatışmaların ardından konuyu BM'nin gündemine taşıma talebinde bulunmuştu. 50 dakika süren görüşmenin ardından gazetecileri bilgilendiren Filistin yönetiminin BM temsilcisi Riyad Mansour, konseyin "felçe uğramış" durumda olduğunu ve çatışmaların sona ermesi için omuzlarına sorumluluk almayı başaramadığını söyledi.

Mansour, ABD'yi kastederek, "Konseyde görüşme yapılmasına izin vermeyen tek bir ülke var" dedi. Trump yönetimini altında ABD'nin Filistin politikasında İsrail yanlısı bir eğilim olduğu bulunuyor. ABD, geçtiğimiz aylarda İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı almıştı.

Gazze'de tansiyonun yükselmesine Türkiye'den de tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

Bölgede tansiyon, İsrail özel güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'nde düzenledikleri operasyonun ardından yükselmişti. Operasyon sonucu çıkan çatışmada yedi Filistinli ile bir İsrail askerinin öldüğü açıklanmıştı. İzzeddin el Kassam Tugayları komutanı Nur Baraka da ölenler arasındaydı. Hamas, operasyon karşısında sessiz kalınmayacağını açıklamıştı.

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yönelik operasyonda şu ana kadar 7 Filistinlinin öldüğü belirtiliyor. İsrail ordusu Gazze'de 160 hedefe yönelik hava operasyonu düzenlerken, hava savunma sistemleri Gazze'den fırlatılan 100'den fazla roketi etkisiz hale getirdi.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nde iktidara gelmesi ile 2008'den bu yana İsrail ve Hamas, üç kez savaştı. Son dönemde artan gerginlik ve 30 Haziran’dan bu yana Gazze sınırında yaşanan çatışmalar, dördüncü bir savaşın patlak vermesi yönünde endişelerin artmasına neden olmuştu.

DW,AFP /ÖA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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