HABER

Gazze'de hayatını kaybeden polisler son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:29 | Son Güncelleme

Gazze'de hayatını kaybeden polisler son yolculuğuna uğurlandı

Gazze Şeridi'nde dün meydana gelen patlamalarda hayatını kaybeden 3 polis için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze merkezindeki Büyük Ömer Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Patlamada hayatını kaybeden polislerin naaşı kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Filistinliler, faillerin yakalanarak hesap vermesini içeren sloganlar attı.

- "Gazze'de iç karışıklık hedefleniyor"

Törende konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, polis kontrol noktalarında meydana gelen patlamalarla, Gazze'de bir iç karışıklığın amaçlandığını ifade etti.

Hayye, Gazze'de güvenlik ve istikrarı hedef alan tüm girişimlerin başarısız olacağını kaydetti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, dün gece iki ayrı polis noktasında yaşanan ve 3 polisin yaşamını yitirdiği patlamaların ardından Gazze'de acil durum ilan etmişti.

Patlamaların arkasında kimin olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yerel basındaki iddialara göre patlamalarla bağlantısı olabileceği şüphesiyle çok sayıda kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

PARTNERCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandıCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandı
Hastane acil servisindeki görüntüye soruşturmaHastane acil servisindeki görüntüye soruşturma
Denizi kirletene af yokDenizi kirletene af yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamas

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis kılık değiştirdi! Çete çökertildi

Polis kılık değiştirdi! Çete çökertildi

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

İğrenç olay! Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Çoban tarafından tesadüfen bulunan taş 55 milyon yıllık fosil çıktı!

Buğday tanesine benziyordu! Ne olduğu ortaya çıktı

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.