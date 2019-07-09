Gazze'de hayvan gübresinden biyogaz üretiyorlar

NUR EBU IYŞE - Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Gazze'de geliştirdiği projeyle sınır şeridindeki çiftçiler, hayvan gübresi ve evsel atıklardan biyogaz üretiyor.

Gazze sınırındaki Vadi es-Selka köyünde bulunan küçük çiftliğinde ICRC'nin verdiği hayvan gübresini biyogaza çeviren makineyi kullanmaya başlayan Filistinli çiftçi Mervan Ebu Muharib aldığı sonuçtan hayli memnun.

Ebu Muharib, her gün topladığı evsel atık ve hayvan gübrelerinden hem bitkilerine organik gübre üretiyor, hem de evinin tüp gaz ihtiyacını karşılıyor.

Topladığı hayvan gübrelerini suyla karıştırıp makinenin haznesine boşaltan Ebu Muharib, bu atıkların gaza dönüşmesini sağlıyor. Burada üretilen gaz ise bir boruyla evindeki ocağa bağlanıyor.

- Aile bütçesine katkı sağlıyor

AA muhabirine konuşan Ebu Muharib, "Bu sistemi kurmadan önce her ay 2 tüp gaz tüketiyorduk ve bu da bize aylık 120 şekele (yaklaşık 33,3 dolar) mâl oluyordu ancak biyogaz üretmeye başladıktan sonra tüp gaz kullanımımız yarı yarıya düştü." dedi.

Söz konusu projeyi hayatında gerçekleşen "büyük bir atılım" olarak nitelendiren Ebu Muharib, eskiden bir litre organik gübreye 15 şekel (yaklaşık 4 dolar) öderken artık her gün 2-3 litre organik gübre üreterek aile bütçesine katkı sağladığını anlattı.