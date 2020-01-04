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  4. Gazze'de hazirandan beri 200 kızamık vakası tespit edildi

Gazze'de hazirandan beri 200 kızamık vakası tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 18:45 | Son Güncelleme

Gazze'de hazirandan beri 200 kızamık vakası tespit edildi

Gazze'de geçen yıl haziran ayından beri kızamığa yakalanan 200 hastadan 2'si hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Koruyucu Tıp Birimi Müdürü Mecdi Zahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın Haziran 2019'dan bu yana 200 kızamık vakası tespit ettiğini söyledi.

Hastalığa yakalananlardan ikisinin yaşamını yitirdiğini belirten Zahir, kızamığa Gazze'ye komşu ülkelerde rastlanıldığını, hastalıkla uluslararası sağlık prosedürlerine uygun şekilde mücadele ettiklerini dile getirdi.

Yarından itibaren 6-12 aylık çocukların aşılanması işlemine başlanacağını anlatan Zahir, hastalığın teşhis edildiği kişilerin yaş gruplarına ilişkin bilgi vermedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, geçen yıl temmuz ayında Filistin'de çocuklardaki aşı oranının yüzde 99'u aştığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze kızamık ölüm

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