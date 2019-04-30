Gazze'de her iki kişiden biri işsiz

KUDÜS (AA) - İsrail'in kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde işsizlik oranı geçen yıl yüzde 52'ye yükseldi.

Filistin İstatistik Merkezi, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de 2018 yılına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Bu verilere göre, Gazze'de 2017'de yüzde 44 olan işsizlik oranı geçen yıl yüzde 52'ye yükselirken, Batı Şeria'da önceki yıl yüzde 19 olan işsizlik oranı geçen yıl yüzde 18'e düştü.

Batı Şeria'da işsizlik oranında düşüş olsa da Gazze'deki ciddi artış nedeniyle Filistin genelinde 2017'de yüzde 28 olan işsizlik oranı geçen yıl yüzde 31'e ulaştı.

- Gazze'deki gençler arasında işsizlik oranı yüzde 69

İsrail ablukası nedeniyle geçen yıl Gazze'deki işsizlik oranında ciddi artış dikkati çekerken, Filistin İstatistik Merkizinin verileri hem Batı Şeria hem Gazze'deki gençler arasındaki işsizlik oranının ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

Filistin genelinde genç nüfus arasındaki işsizlik oranı yüzde 44'e ulaşırken, bu oranın Batı Şeria'da yüzde 27, Gazze'de ise yüzde 69 olduğu belirtildi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Söz konusu abluka nedeniyle Gazze'de ekonomik hayat neredeyse durma noktasına gelirken, birçok iş yeri ve fabrikanın kapandığı belirtiliyor.

