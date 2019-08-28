Gazze'de İki Ayrı Bombalı Saldırı

Gazze şeridinde iki polis kontrol noktasında meydana gelen saldırı sonucu 3 polis memuru hayatını kaybetti ve siviller yaralandı. Saldırının ardından Hamas tarafından yönetilen İçişleri Bakanlığı acil durum ilan etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, güvenlik güçlerinin saldırıyı gerçekleştirenlerin tespiti konusunda ilerleme kydettiklerini söyledi ancak detay vermedi. El-Bezm,”Bu suçu işleyen günahkar eller cezadan kaçamayacaklar” dedi.

İsrail Ordu Sözcüsü de olayın ardından yaptığı açıklamada saldırıların İsraille bir bağlantısının olmadığını söyledi.

Görgü tanıkları, ilk patlamada bir polis kontrol noktasından motosikletin geçtiği sırada patlama olduğu, olayda iki polisin öldüğünü bir sivilin de yaralandığını anlattılar.

İlk patlamadan yaklaşık bir saat sonra ikinci patlama gerçekleşti. Yine bir polis kontrol noktasında meydana gelen patlamada bir polis memuru hayatını kaybederken sivil halktan da yaralananlar oldu.

Patlamaların ardından açıklama yapan Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Gazze’nin tüm komploların üstesinden geleceğini ve güvenlik güçlerinin her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek durumda olduğunu söyledi. Haniye, savaşla ve ablukayla yapamadıklarını saldırılarla da yapamayacaklar ifadelerini kullandı.

