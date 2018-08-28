Gazze'de ilk hacı kafilesi kutsal topraklardan döndü

GAZZE (AA) - Hac ibadetini tamamlayan Filistinli hacıların ilk kafilesi Gazze Şeridi'ne döndü.

Kutsal topraklardan dönen 100'ü aşkın Filistinli, Refah Sınır Kapısı'nda kendilerini bekleyen yakınlarıyla kucaklaştı.

Gazze'deki Refah Sınır Kapısı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın desteğiyle hac ibadetini yerine getiren 112 Filistinliyi taşıyan iki otobüsün, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, konunun detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun saldırılarında şehit olan Filistinlilerin ailelerine hac ibadetini yerine getirme ve tüm masraflarını karşılama fırsatı sunan Riyad yönetiminin desteğiyle yaklaşık 500 Filistinlinin bu yıl hac yolculuğuna çıktığı belirtiliyor.

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Refah Sınır Kapısı 27 ve 31 Ağustos ile 1-3 Eylül tarihlerinde 5 gün için sadece Filistinli hacıların geçişine tahsis edilecek.

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, bu yıl 3 bin 321 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini bildirmişti.

