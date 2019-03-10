Gazze'de işitme engelliler dokuma tezgahlarının başına geçti

Gazze'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlardan el dokumacılığı, işitme engelli Filistinlilerin elinde yeniden hayat buldu.

Gazze'deki "İşitme Engelli Çocuklarımız Derneği" bünyesindeki dokuma bölümünün küçük atölyesinde çalışan işitme engelli Filistinliler, dokudukları halı, elbise ve mefruşat ürünlerinin satışından elde ettikleri gelirle ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

İşitme engelliler, renkli ipliklerin yan yana getirilmesiyle oluşturulan ve sanatsal bir ruh ve göze sahip bulunmayı gerektiren bu mesleğin "karmaşık" olduğunu ifade ediyor.

- Gelir kapısı

Dernek bünyesinde çalışan 3 Filistinliden biri olan Isam Şeldan (47) işaret diliyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, dokumacılıkla 18 yıl önce tanıştığını, zor bir meslek olduğu için ustalaşmanın vakit aldığını söyledi.

İşe kendini vererek zamanla çok güzel ürünler ortaya çıkardığını anlatan Şeldan, farklı ebatlarda kilimler, duvar halıları, el işleriyle süslenmiş kadın çantaları ve döşemelik kumaşlar ürettiğini kaydetti.

Desen ve renklerin ayarlamasının kişinin yaratıcılığına bağlı olduğunu belirten Şeldan, "Bu meslek sayesinde 7 kişilik ailemi geçindiriyorum." dedi.