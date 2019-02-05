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Gazze'de İsrail ablukası protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

Filistinliler, İsrail ablukasının kaldırılması talebiyle Gazze sahilinde toplandı

Filistinliler, İsrail ablukasının kaldırılması talebiyle Gazze sahilinde gösteri düzenledi.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından düzenlenen gösteriye katılan çocuklar, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'yi kurtarın" ve "Gazze'deki haksız ablukayı kaldırın" gibi ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Eylemde konuşan Filistin Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Nesim Yasin, "Bugün burada Filistin halkının Gazze'ye yönelik zalimce ablukanın kaldırılması talebini yineliyoruz." dedi.

Uluslararası insan hakları örgütlerinden İsrail'e ablukayı kaldırması için baskı yapmalarını isteyen Yasin, "İşgalci İsrail'e sesleniyoruz: İstediğini elde edemeyeceksin ve Filistin halkı ablukanın kaldırılması başta olmak üzere hedefleri gerçekleşene kadar barışçıl direnişe ve Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine devam edecek." diye konuştu.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti adına konuşan Nebil Diyab da İsrail ablukasının Filistin halkını bölemeyeceğini ve ulusal birliğin işgalcileri Filistin topraklarından çıkarmaya kapı açacağını vurguladı.

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