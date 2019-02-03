Gazze'de İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, 29 Ocak'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında geçen salı günü düzenlenen deniz eyleminde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Ahmed Ebu Cebel'in (30) şehit olduğu ifade edildi.
Açıklamada konuyla ilgili başka ayrıntıya yer verilmedi.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
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