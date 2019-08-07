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Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 20:50 | Son Güncelleme

Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Gazze'de, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli hastalara ve açlık grevi başlatanlara destek gösterisi düzenlendi.

Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi tarafından Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde düzenlenen gösteriye katılanlar "Esirler tehlikede" yazılı pankartlar taşıdı.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Habib, burada yaptığı konuşmada, "Bu gösteriyi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir hastalara ve açlık grevi başlatanlara destek için düzenliyoruz. Özellikle hasta esir Bessam es-Sayih için. Sayih, İsrail hapishane yönetiminin uyguladığı tıbbi ihmal politikası sebebiyle ölümle burun buruna kalmış durumda." dedi.

Habib, Sayih'in ve açlık grevindeki diğer Filistinli tutukluların hayatından tamamen İsrail yönetiminin sorumlu olduğunu vurguladı.

Kanser teşhisi konulan ve 8 Ekim 2015'ten bu yana tutukluluğu devam eden Sayih'in kalp kaslarında zayıflık olduğu yürüme ve konuşmakta zorluk çektiği ifade ediliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Tutuklulardan bin 800'ünün hasta olduğu, 700'ünün ise sürekli tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistinli tutuklular, İsrail'in bu tür hukuksuz uygulamalarını protesto etmek ve seslerini duyurabilmek için zaman zaman açlık grevine başvuruyor.

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açlık grevi Gazze İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar

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