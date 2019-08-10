Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi tarafından Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde düzenlenen gösteriye onlarca Filistinli katıldı.

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu Sözcüsü Neşet el-Vahidi, burada yaptığı açıklamada, "Bu gösteriyi, Kurban Bayramı arifesinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir ve hastalara destek için düzenliyoruz." dedi.

Vahidi ayrıca uluslararası insan hakları örgütlerinden "İsrail hapishanelerinde ihlallere maruz kalan Filistinlilerin hayatlarının kurtarılması için derhal harekete geçmelerini" istedi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Tutuklulardan bin 800'ünün hasta olduğu, 700'ünün ise sürekli tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistinli tutuklular, İsrail'in bu tür hukuksuz uygulamalarını protesto etmek ve seslerini duyurabilmek için zaman zaman açlık grevine başvuruyor.

