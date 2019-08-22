HABER

Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 13:12 | Son Güncelleme

İsrail hapishanelerindeki ihlallerin protesto edildiği gösteride, özellikle açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek mesajları verildi

GAZZE (AA) - İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla abluka altındaki Gazze'de gösteri düzenlendi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) çağrısıyla Gazze'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerini protesto etti. Göstericiler, "İdari tutukluluğa hayır", "Birlik ve irade ile kazanacağız" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride konuşan FKHC Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla gurur duyduklarını belirterek, "Sizi unutmamız mümkün değil. Davanız direnişin önceliklerinin başında geliyor." dedi.

Mezher, "Filistinli tutukluların yaşamından onlara karşı saldırgan siyasetini sürdüren İsrail sorumludur. Hayatları tehlikeye girerse bu suça karşı sessiz kalamayız ve direniş bu suçlara cevap verecektir." ifadelerini kullandı.

- Filistinli tutuklulara "yalnız değilsiniz" mesajı

İslami Cihad yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel ise Filistinli güçlerin, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluları kurtarmak ve "esir takası" yapmak amacıyla İsrailli askerleri kaçırmak için operasyon planlamayı sürdürdüğünü söyledi.

"Filistinli esirleri asla terk edemeyiz. Direniş hareketleri hapiste mahkumlar olduğu sürece dinlenmeyecektir." diyen Mudellel, İsrail Hapishaneler İdaresinin, tüm dünyanın gözleri önünde Filistinli tutuklulara karşı tıbbi ihmal, hücre hapsi, ailelerinin ziyaretlerini engellemek gibi en çirkin insan hakları suçlarını işlediğini belirtti.

- Açlık grevindeki 8 Filistinli tutukluya arkadaşlarından destek

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için halihazırda 8 Filistinli tutuklu açlık grevine devam ediyor.

İsrail hapishanelerindeki onlarca Filistinli de açlık grevindeki arkadaşlarına destek olmak için bugünden itibaren 3 gün boyunca açlık grevi yapma kararı aldı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

3,5 yıldır kapalıydı! Akın akın görmeye gidiyorlar 3,5 yıldır kapalıydı! Akın akın görmeye gidiyorlar
Üçüzler yetim kaldıÜçüzler yetim kaldı
Celal Bayar, vefatının 33. yılında mezarı başında anıldıCelal Bayar, vefatının 33. yılında mezarı başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistinli tutuklular Gazze

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

Özel Harekat Polisi şehit oldu

General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Son dakika: Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.