Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi

Gösterinin, Filistinli tutukluları desteklemek, kazanımları ve haklarını tasfiye etmeye yönelik girişimlere karşı haklarını savunma çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten Gul, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik uygulamalarını "faşizm" olarak nitelendirdi.

Gul, "İsrail, Filistinlilerin tüm haklarını tasfiye etmek için esirler, mülteciler ve Kudüs gibi Filistin davasının temel dosyalarını hedef alıyor." dedi.

Göstericiler, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını, yaşam şartlarının iyileştirilmesini ve uluslararası toplumdan Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerin durdurulması için müdahalede bulunmasını isteyen sloganlar attı.

İsrail güçlerinin, pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara düzenlediği saldırıda 100 kişi yaralanmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinden itibaren cezaevi koğuşlarına düzenlediği baskınlarda, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullandığı, 3 koğuşun tamamen yandığı kaydedilmişti.

Çoğu mahkumun plastik mermiyle yaralandığı ve İsrail hastanelerine nakledildiği aktarılan açıklamada, en az 20 tutuklunun hastanelerde tedavi altına alındığı, geri kalanların da cezaevine gönderildiği belirtilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

