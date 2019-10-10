HABER

Gazze'de işsizlik konulu fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 19:43 | Son Güncelleme

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin düzenlediği "Daha İyi Bir Gelecek İçin Mücadele: Gazze ve Batı Şeria'da İşsizliğin Üstesinden Gelme" konulu fotoğraf yarışmasına katılan sanatçıların eserleri arasında belirlenen 30 fotoğraf Gazze'de sergilendi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) başta işsizlik olmak üzere Filistin halkının yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek için düzenlediği "Daha İyi Bir Gelecek İçin Mücadele: Gazze ve Batı Şeria'da İşsizliğin Üstesinden Gelme" konulu fotoğraf yarışmasına katılan sanatçıların eserleri Gazze Şeridi'nde sergilendi.

Yarışmada birinciliği iki genç sanatçının ateşle yaptığı dansı anlatan fotoğrafıyla Gazze'den Muhammed ez-Zenun alırken, ikinciliği susam tarlasında bir gencin hasat yaptığı fotoğrafıyla Kudüs'ten Ala Bedrane, üçüncülüğü ise bir gencin babasıyla küçük bir seyyar arabada sıcak içecek sattığı fotoğrafıyla Gazze'den Muhammed Mansur elde etti.

Yarışmaya katılan Filistinli sanatçıların fotoğrafları arasında belirlenen 30 fotoğraf Gazze'nin doğusunda açılan bir sergide sunuldu.

AA muhabirine konuşan ICRC Sözcüsü Suheyr Zakut, düzenledikleri fotoğraf yarışmasıyla Gazze ve Batı Şeria'da yüzde 70'e varan işsizlik sorununa dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Yarışmaya Gazze ve Batı Şeria'dan yaklaşık 100 fotoğrafçının katıldığını belirten Zakut, "Filistinli sanatçıların yarışmaya olan bu ilgisi, Filistin halkının işsizlik sorununu gündeme taşıma konusundaki gayretini yansıtıyor." dedi.

Zakut ayrıca bu fotoğrafların dünyaya "Filistin topraklarında her şeye rağmen yaşama sevinciyle dolu bir halkın yaşadığı" mesajı verdiğini dile getirdi.

Filistinli kurumların verilerine göre, İsrail'in on yılı aşkın süredir kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, işsizlik oranı yüzde 52 iken yoksulluk oranı ise yüzde 80'leri geçiyor.

PARTNERGören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...Gören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...
Afyonkarahisar’da el sanatları şöleni yaşanıyorAfyonkarahisar’da el sanatları şöleni yaşanıyor
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumluBakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Gazze işsizlik sergi Uluslararası Kızılhaç Komitesi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

İşte Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika: AFAD duyurdu! Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

Evlerine havan topu isabet eden vatandaşlardan operasyona tam destek

Evlerine havan topu isabet etti! Operasyona tam destek

İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor

İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik!

Havan atışı yapan teröristlerin aracı vuruldu! O anlar böyle görüntülendi

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.