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Gazze'de işsizlik oranı yüzde 50'yi aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 18:54 | Son Güncelleme

Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu'nun açıklamasına göre, Gazze Şeridi'ndeki işsiz sayısı 283 bine ulaştı

Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu, İsrail'in 12 yıldır uyguladığı ağır abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki işsizlik oranının yüzde 50'yi aştığını açıkladı.

Genel İşçi Sendikaları Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde işçilerin 12 yıldır çok ağır şartlarda, sorunlarına ciddi çözümler getirilmeden, geçici yardımlarla hayatlarını idame ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki işsiz sayısının bu yıl 283 binle görülmemiş bir boyuta ulaştığı, geçen yıllarda yüzde 27,2 olan işsizlik oranının yüzde 50'yi, fakirlik oranının ise yüzde 80'i aştığı bilgileri verildi.

Bu oranların Gazze'deki ekonomik durum ve hayati önem taşıyan sektörlerin kötüleşmesinin bir göstergesi olduğuna işaret edildi.

İlgililere işçilere yardım konusunu öncelikleri arasına almaları çağrısı yapılan açıklamada, ablukanın kırılması, sınır kapılarının açılması, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) kesintileri sonlandırması için baskı yapılması ve işçilerin durumunun iyileştirilmesi için küçük işletmelerin kurulması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'de halkın yüzde 80'i insani yardımlarla geçimini sağlıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

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