Gazze'de "kadına yönelik şiddete" karşı yürüyüş yarışması

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde "kadına yönelik şiddete" dikkati çekmek için yürüyüş yarışması düzenlendi.

Gazze'deki Kültür ve Özgür Düşünce Derneği tarafından Han Yunus kentinin sahilinde "Hepimiz şiddetin karşısındayız" sloganıyla düzenlenen yarışmaya 50 Gazzeli kadın katıldı.

"Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası farkındalık kampanyası" kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar turuncu renk başörtü taktı.

Kültür ve Özgür Düşünce Derneği yetkililerinden Huveyde ed-Derimli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Turuncu günü temasıyla düzenlenen bu etkinlik, uluslararası 16 günlük farkındalık kampanyası kapsamında gerçekleştirildi." dedi.

Kampanyanın, kadınların şiddetten kurtulması için umut olması temennisini dile getiren Derimli, etkinliğin kadınların maruz kaldığı psikolojik sorunları ve baskıyı hafifletme amacı taşıdığına dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde cinsiyet temelli şiddete karşı 16 günlük bir aktivizm kampanyası başlatmıştı. Kampanya, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar sürecek.

