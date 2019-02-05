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Gazze'de kanser hastaları "yavaş ölüm" tehdidi altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi: "Gazze'de 8 bin 515 kanser hastasının tedavisinin önündeki engeller katlanarak artıyor"

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, abluka altındaki Gazze'de 8 bin 500'den fazla kişinin kanser olduğu ve tedavilerinin önündeki engellerin gün geçtikçe arttığını açıkladı.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin, Dünya Kanser Günü münasebetiyle hazırladığı raporda, "Gazze'de 8 bin 515 kanser hastasının tedavisinin önündeki engeller katlanarak artıyor." ifadesine yer verildi.

Yıllardır İsrail ablukası altında yaşam mücadelesi verilen Gazze Şeridi'nde sağlık sektöründeki kısıtlı imkanlar, tıbbi ekipman, tanı cihazı ve ilaçların yetersizliğine dikkat çekilen raporda, bu durumun kanser hastalarının psikolojik ve fiziksel sıkıntılarını da katlayarak artırdığı vurgulandı.

Raporda, hastaların tedavi için gerekli kemoterapi ilaçlarının kısıtlı olduğu, ışın tedavisi için bölge dışına çıkmak zorunda kalan hastaların da seyahatlerinde karşı karşıya kaldığı engellere işaret edildi.

- Kanser hastaları gözaltına alınıyor

Raporda ayrıca, Gazze'deki kanser hastalarının yüzde 38'inin bölge dışında gerekli olan tedaviden mahrum bırakıldığı belirtilirken, 2018 yılı boyunca kanser hastalarının yüzde 5'inin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail'in Beyt Hanun Sınır Kapısı başta olmak üzere geçişlerde uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle 2016-2018 yıllarında 45 kanser hastasının yaşamını yitirdiği kaydedilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Gazze'deki sağlık sektöründe, ilaç, tıbbi malzeme, elektrik kesintileri durumunda jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıt gibi temel ihtiyaçların karşılanması ve sağlık sektörünün temel yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin acilen iyileştirilmesi gerekiyor."

Raporda, uluslararası topluma "Gazze Şeridi'nde uygun sağlık hizmeti alması gereken hastalara yönelik ihlallerin durdurulması için işgal güçlerine baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Gazze'de kanser hastalarının 608'i çocuk, 4 bin 705'i kadınlardan oluşuyor.

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Dünya Kanser Günü Gazze kanser

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