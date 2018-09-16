Gazze'de, Katar'ın finanse ettiği Adalet Sarayı açıldı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Katar'ın finansmanıyla inşa edilen Adalet Sarayı açıldı.
Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid el-Hasayine ile Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Gazze'nin orta kesimindeki Ez-zehra kentinde inşası tamamlanan binanın açılışını yaptı.
Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Müsteşar Abdurrauf el-Halebi, açılış öncesi yaptığı basın açıklamasında, adalet sarayının, hakkı korumada ve adaletin tesisinde yeni bir merkez olduğuna, abluka altındaki Gazze'nin ve Filistin davasının büyük bir komploya maruz kaldığı bir dönemde bu açılışın yapılmasının önemli olduğuna dikkati çekti.
Halebi, Katar'a Filistin halkına ve Filistin davasına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.
Binanın inşa maliyetinin yaklaşık 11 milyon doları bulduğu öğrenildi.
Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, İsrail'in 2014'teki son saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.
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