Gazze'de Medya Ofislerinin Bulunduğu Bina Bombalandı

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarında, Associated Press (AP) haber ajansı ve Al Jazeera televizyonunun ofislerinin de bulunduğu 12 katlı bina yıkıldı. Binanın, Hamas tarafından da kullanıldığı iddiasıyla hedef alındığı belirtiliyor.

Saldırı öncesinde binanın sahibine uyarı verilmesinin ardından bina tahliye edildi.

Yerel medya Filistinli bir gazetecinin patlamada saçılan enkaz parçalarıyla yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusundan konuyla ilgili yapılan açıklamadaysa, “Hamas terör örgütünün istihbarat birimine bağlı askeri ofislerin de yer aldığı çok katlı bir binanın savaş uçaklarıyla vurulduğu” ifadeleri yer aldı ve binadaki sivillerin saldırı öncesinde uyarılarak bölgeyi terk etmeleri çağrısı yapıldığı belirtildi.

AP’nin CEO’su Gary Pruitt saldırıyı, “inanılmaz rahatsız edici bir durum” olarak nitelendirdi. Pruitt ayrıca onlarca AP muhabiri ve serbest gazetecinin saldırı öncesinde binada olduğunu ve binanın zamanında boşaltıldığını söyledi.

Pruitt, “İsrail ordusunun, Gazze’deki AP ofisi ve diğer haber kuruluşlarının kullandığı binayı hedef alarak yok etmiş olmasına şok olduk ve dehşet içindeyiz. Bugün olanlar nedeniyle dünya Gazze’de yaşananlarla ilgili olarak artık daha az bilgi alabilecek” dedi.