Gazze'de Medya Ofislerinin Bulunduğu Bina Bombalandı

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarında, Associated Press (AP) haber ajansı ve Al Jazeera televizyonunun ofislerinin de bulunduğu 12 katlı bina yıkıldı. Binanın, Hamas tarafından da kullanıldığı iddiasıyla hedef alındığı belirtiliyor.
Saldırı öncesinde binanın sahibine uyarı verilmesinin ardından bina tahliye edildi.
Yerel medya Filistinli bir gazetecinin patlamada saçılan enkaz parçalarıyla yaralandığını bildirdi.
İsrail ordusundan konuyla ilgili yapılan açıklamadaysa, “Hamas terör örgütünün istihbarat birimine bağlı askeri ofislerin de yer aldığı çok katlı bir binanın savaş uçaklarıyla vurulduğu” ifadeleri yer aldı ve binadaki sivillerin saldırı öncesinde uyarılarak bölgeyi terk etmeleri çağrısı yapıldığı belirtildi.
AP’nin CEO’su Gary Pruitt saldırıyı, “inanılmaz rahatsız edici bir durum” olarak nitelendirdi. Pruitt ayrıca onlarca AP muhabiri ve serbest gazetecinin saldırı öncesinde binada olduğunu ve binanın zamanında boşaltıldığını söyledi.
Pruitt, “İsrail ordusunun, Gazze’deki AP ofisi ve diğer haber kuruluşlarının kullandığı binayı hedef alarak yok etmiş olmasına şok olduk ve dehşet içindeyiz. Bugün olanlar nedeniyle dünya Gazze’de yaşananlarla ilgili olarak artık daha az bilgi alabilecek” dedi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki de Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, “Gazetecilerin ve bağımsız medyanın güvenliğinin korunmasının en büyük sorumluluklardan olduğunu İsrail’e doğrudan ilettik” dedi.
Merkezi Katar’da olan Al Jazeera televizyonu Genel Direktörü Mustafa Souag ise saldırının “barbarca” olduğunu, İsrail’in sorumlu tutulması gerektiğini savundu.
Souag’ın açıklamasında, “Bu korkunç suçun amacı, Gazze halkının anlatılmayan kıyım ve acılarının gizlenmesi ve medyanın susturulmasıdır” dedi.
Reuters haber ajansına konuşan İsrail ordusu sözcülerinden Yarbay Jonathan Conricus ise İsrail’in basını susturma çabasında olduğu iddialarını reddederek, “Bu tamamen yanlış, hedef medya değil” ifadelerini kullandı.
Binanın meşru bir hedef olduğunu iddia eden Conricus, binada Hamas’ın askeri istihbarat yetkililerinin olduğunu, Hamas’ın, İsrail’in medya kuruluşlarını hedef almayacağı düşüncesiyle bu binayı kullanmayı tercih etmiş olabileceğini ileri sürdü.
Günlerdir şiddeti artarak devam eden çatışmalarda İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonucu en az 139 kişi yaşamını yitirdi. Bunların 39’unun çocuk olduğu belirtiliyor. Hamas’ın İsrail’e fırlattığı 2 binden fazla roket saldırısı sonucunda da İsrail de 2 çocuk, 7 yetişkin hayatını kaybetti.
İsrail’in uluslararası medya kurumlarının ofislerinin bulunduğu binaya yönelik saldırısı, Joe Biden yönetiminin İsrail ile görüşmek üzere bölgeye elçi olarak gönderdiği Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hady Amr’ın İsrail’e varmasının ertesi günü gerçekleşti.
Yarbay Conricus, neden tüm binanın hedef alındığı sorusuna, “Sadece binadaki Hamas ofislerini yok etmenin bir yolu yoktu. Binada birçok katı işgal etmişlerdi ve sadece o katları hedef almak imkansızdı. Binanın tamamının vurulması gerekiyordu” şeklinde yanıt verdi.
Filistinli göçmen bir aileden gelen ABD Temsilciler Meclisi Demokrat üyesi Rashida Tlaib de Twitter hesabından İsrail’e tepki gösterdi. Tlaib, “Filistinliler’in katledildiğin dünyanın görmemesi için” medya kurumlarının hedef alındığını savundu.