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Gazze'de Muhammed Mursi için taziye çadırı kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 01:23 | Son Güncelleme

Gazze'de Muhammed Mursi için taziye çadırı kuruldu

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Mısır'da çıkarıldığı mahkemede vefat eden ülkenin demokratik yöntemle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için taziye çadırı kuruldu.

Han Yunus kentinin merkezinde kurulan taziye çadırına çok sayıda Gazzeli akın etti.

Gazzeli Muhammed el-Abadile (57), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu anma etkinliğiyle, Mursi'nin ailesine, "Filistinlilerin yanında duran adam ve halka sevgi ve vefa" mesajı iletmek istediklerini söyledi.

Abadile, Mursi'nin demokrasiyi sağlamlaştırmak için elinden geleni yaptığını ancak şartlara yenik düştüğünü aktardı.

Mısır yöneticilerine komşu oldukları ve Araplar arasındaki bağları güçlendirme ve pekiştirme gerektiği mesajı veren Abadile, Gazze halkının kendisine destek olanlara vefadar kalacağını kaydetti.

Gazzeli Naim el-Astal (82) da "Gazze'nin yanında yer alan ve tarihi bir duruş sergileyen bir 'adamın' taziyesi için burada bulunuyoruz." dedi.

Astal, Mursi'nin, Gazze İsrail saldırılarına maruz kaldığında, Refah Sınır Kapısını açtığını, sahra hastaneleri kurduğunu ve saldırıların durması için harekete geçtiğini vurguladı.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesi'nden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te yalnızca ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusundaki Medinet Nasr semtinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Muhammed Mursi, Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Han Yunus Mursi taziye

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