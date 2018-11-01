HABER

Gazze'de "olağanüstü durum" tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 19:57 | Son Güncelleme

Gazze'de "olağanüstü durum" tatbikatı

İsrail ablukası altındaki Gazze'de bazı devlet kurumlarının "krize ve olağanüstü durumlara hazır hale getirilmesi" amacıyla eğitim tatbikatı düzenlendi.

Gazze'deki Hükümet Enformasyon Ofisi Halkla İlişkiler Müdürü Mahmud el-Ferra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatbikata içişleri, eğitim ve öğretim, sağlık ve sosyal işler bakanlıklarının katıldığını söyledi.

Tatbikat ile bakanlıkların, İsrail'in askeri saldırısı gibi olağanüstü hallerde hazırlık durumunu öğrenmeyi hedeflediklerini belirten Ferra, tatbikatın birkaç sektörü kapsadığını ve Gazze'nin kuzeyindeki bir okulda sığınma merkezi açılması gibi farklı senaryolar oluşturulduğunu ifade etti.

Ferra, sivil savunma ekiplerinin yangın söndürme, ilk yardım ekiplerinin de yaralılara müdahale konusundaki hazırlıklarını değerlendirmek için bir aracın patlatıldığını, ayrıca Gazze'nin kuzeyinde bir hastanenin boşaltılarak hastaların başka bir hastaneye taşınması tatbikatı düzenlendiğini kaydetti.

Polis köpekleriyle araçların içinde ve halka açık yerlerde patlayıcı araması da yapılan tatbikat nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki caddelerde yoğun hareketlilik yaşandı.

Gazze'de "olağanüstü durum" tatbikatı

Gazze'de "olağanüstü durum" tatbikatı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enformasyon Ofisi Halkla İlişkiler Müdürü Mahmud el-Ferra Gazze Olağanüstü durum tatbikatı

En Çok Okunan Haberler

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.