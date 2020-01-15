Gazze'de paralimpik atletizm yarışması

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde paralimpik atletizm müsabakası düzenlendi.

Gazze'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen yarışmaya, 8 yerel kulüpten onlarca sporcu katıldı.

Malezya Gazze'nin Dostları Derneğinin sponsor olduğu müsabakada katılımcılar, 100 ve 400 metre koşu, gülle atma, uzun atlama ve disk atma branşlarında yarıştı.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığının verilerine göre Gazze'de 127 bin 962 engelli bulunuyor. Bu rakam, Gazze nüfusunun yüzde 6,8'ine tekabül ediyor.

