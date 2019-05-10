HABER

Gazze'de peteklerden şişelere balın yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

İsrail güçlerinin, tarım arazilerini yok etmesine ve arıların bal yaptığı ağaçları sökmesine rağmen Gazze'de arıcılar bal hasadına devam ediyor - Geçen yıllara nazaran bu yıl bal hasadında neredeyse yarı yarıya düşüş yaşandı - Düşük fiyatla yerli balın hasadından önce iç piyasaya sürüldüğü için Filistinlilerin daha çok ithal bala rağbet etmesi, yerli üreticinin zarar etmesine neden oluyor

GAZZE (AA) - MUSTAFA HABBUŞ - İsrail güçlerinin, Gazze sınırı yakınlarındaki tarım arazilerine zarar vermesi ve narenciye ağaçlarını sökmesine rağmen ilkbahar dönemi bal hasadı başladı.

Filistin'deki en eski mesleklerden biri olan arıcılık, İsrail'in uygulamalarına rağmen devam ediyor. Arıların bal yaptığı meraların az olması nedeniyle geçen senelere nazaran üretimde düşüş yaşansa da arıcılar mesleklerini sürdürüyor.

Gazzeli arıcı Ahmed Zurub, 8 yıl öncesine kadar her bir arı kovanından yaklaşık 15 kilo bal sağlarken bu yıl bu rakamın sadece 8-10 kiloyla sınırlı kaldığını söyledi.

Bölgede arıcılık sektörünün geldiği son duruma ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zurub, bal üretiminde yaşanan düşüşün temel nedeninin İsrail güçlerinin son yıllarda sınıra yakın noktalardaki tarım arazilerine zarar vermesi ve ağaçları sökmesi olduğunu ifade etti.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde 3 bölgeye yerleştirilmiş 450 kovanı bulunan Zurub, Gazze genelinde ilkbaharda arılar narenciye ağaçlarının çiçek nektarı ile beslendiği için yaklaşık 200 ton, yazın ise kınakına ağacından beslendiği için sadece 50 ton bal üretildiğini aktardı.

Gazze'nin yıllık bal tüketiminin 400 tonu bulduğunu belirten Zurub, bu miktarın sadece 250 tonunun Gazze'de üretildiğini geri kalan kısmın ise ithal edildiğini kaydetti.

- Yerli bal üreticileri zarar ediyor

Filistin balının kilosu 70 şekele (19 dolar) satılırken, ithal balın kilosu kalitesine ve üretildiği ülkeye göre 15100 şekel (4-27 dolar) arasında değişen fiyatlara alıcı buluyor.

Zurub, yerli balın sağım işleminden bir kaç hafta önce piyasaya girmesi ve fiyatının daha düşük olması nedeniyle insanların ithal bala rağbet ettiğini, durum böyle olunca da yerli balın fiyatını düşürmek zorunda kaldıklarını ve zarar ettiklerini söyledi.

- Peteklerden şişelere balın yolculuğu

Zurub, Filistinlilerin sofralarını süsleyen en önemli besin maddelerinden olan balın şişelere girinceye kadar pek çok aşamadan geçtiğini anlattı.

Öncelikle arıların bulunduğu kovanlara körükle duman veren Zurub, arıların çerçevelerden silkelenmesinin ardından sır tarağıyla sırını temizlediği çerçeveleri balın süzülmesi için madeni bir kaba aktarıyor.

Madeni kapta toplanan balı, kabın altında bulunan filtreli musluktan süzerek başka bir kaba aktaran oradan da içindeki tüm tortulardan arınması için beyaz bir bez parçasından geçiren Zurub, son olarak çalışma arkadaşlarıyla birlikte süzülen balı cam ve plastik şişelere dolduruyor.

Gazze'de ilkbahar ve yaz aylarında olmak üzere yılda iki defa bal hasadı gerçekleşiyor.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Minik Ecrin’in ailesi umutla bekliyorMinik Ecrin’in ailesi umutla bekliyor
Adana'da 'Anne ve Bebek Buluşmaları'Adana'da 'Anne ve Bebek Buluşmaları'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bal hasadı Gazze

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

Yüksekova saldırısını yapan teröristler yakalandı!

Yüksekova saldırısını yapan teröristler yakalandı!

Baltalı sürücü tutuklandı

Baltalı sürücü tutuklandı

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama: Yargıya olan güveni olumsuz etkilemekte

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.