Gazze'de peteklerden şişelere balın yolculuğu

GAZZE (AA) - MUSTAFA HABBUŞ - İsrail güçlerinin, Gazze sınırı yakınlarındaki tarım arazilerine zarar vermesi ve narenciye ağaçlarını sökmesine rağmen ilkbahar dönemi bal hasadı başladı.

Filistin'deki en eski mesleklerden biri olan arıcılık, İsrail'in uygulamalarına rağmen devam ediyor. Arıların bal yaptığı meraların az olması nedeniyle geçen senelere nazaran üretimde düşüş yaşansa da arıcılar mesleklerini sürdürüyor.

Gazzeli arıcı Ahmed Zurub, 8 yıl öncesine kadar her bir arı kovanından yaklaşık 15 kilo bal sağlarken bu yıl bu rakamın sadece 8-10 kiloyla sınırlı kaldığını söyledi.

Bölgede arıcılık sektörünün geldiği son duruma ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zurub, bal üretiminde yaşanan düşüşün temel nedeninin İsrail güçlerinin son yıllarda sınıra yakın noktalardaki tarım arazilerine zarar vermesi ve ağaçları sökmesi olduğunu ifade etti.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde 3 bölgeye yerleştirilmiş 450 kovanı bulunan Zurub, Gazze genelinde ilkbaharda arılar narenciye ağaçlarının çiçek nektarı ile beslendiği için yaklaşık 200 ton, yazın ise kınakına ağacından beslendiği için sadece 50 ton bal üretildiğini aktardı.