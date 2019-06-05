HABER

Gazze’de Ramazan Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 14:54 | Son Güncelleme

Gazze’de binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını eda etmek için Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin yapıldığı alanı doldurdu.Tüm İslam aleminde olduğu gibi, Gazze’de de Müslümanlar Ramazan Bayramı namazı için bir araya geldi.

Gazze’de binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını eda etmek için Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin yapıldığı alanı doldurdu.
Tüm İslam aleminde olduğu gibi, Gazze’de de Müslümanlar Ramazan Bayramı namazı için bir araya geldi. Binlerce Müslüman, birlik, beraberlik, bereket, yardımlaşma, rahmet ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan ayını uğurladı. Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin yapıldığı alanı dolduran Müslümanların yanı sıra bayram namazına Filistin Yasama Meclisine 25 Ocak 2006’da Gazze Şehri temsilcisi olarak seçilen Hamas yetkilisi Khalil al-Hayya da katıldı.
Khalil al-Hayya, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde kuşatmanın bozulana kadar geri dönüş yürüyüşlerine devam edeceğini söyledi. Al-Hayya, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara verilen desteği vurguladı. Ayrıca ABD’nin "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği İsrail-Filistin barış planına karşı koyma çağrısında bulundu.

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
CHP Teşkilatı bayramlaştıCHP Teşkilatı bayramlaştı
Balıklıgöl’deki suyun tarihi yolculuğuBalıklıgöl’deki suyun tarihi yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Bahçelievler'de sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı!

Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı!

FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde yakalandı

Bayram ziyaretinde yakalandı!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.