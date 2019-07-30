HABER

Gazze’de renkli Geleneksel Filistin Giysileri Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:53 | Son Güncelleme

Filistin Kültür Bakanlığının Gazze Şeridi’nde düzenlediği Geleneksel Filistin Giysileri Günü etkinliklerine onlarca kişi katıldı.Filistin Kültür Bakanlığı tarafından Gazze Şeridi’nde düzenlenen gelenekselleşmiş “Filistin Giysileri Günü” etkinliğine katılan onlarca Filistinli kadın ve genç büyük coşku yaşadı.

Filistin Kültür Bakanlığının Gazze Şeridi’nde düzenlediği Geleneksel Filistin Giysileri Günü etkinliklerine onlarca kişi katıldı.
Filistin Kültür Bakanlığı tarafından Gazze Şeridi’nde düzenlenen gelenekselleşmiş “Filistin Giysileri Günü” etkinliğine katılan onlarca Filistinli kadın ve genç büyük coşku yaşadı. Nakış işlemelerle bezenmiş geleneksel elbiselerini giyen Filistinli kadınlara, geleneksel uzun elbiseler giyen genç erkekler eşlik etti. Etkinliğe katılan genç kadın ve erkekler şarkı ve dans gösterisi sergilediği sırada ritm tutan izleyiciler de eğlenceye katıldı. Katılımcılar, etkinliğin ardından Gazze’nin merkezindeki Es-Seraya Meydanı’ndan Meçhul Askerin Anıtı’nın bulunduğu meydana kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar sloganlar attıktan sonra temsili olarak geleneksel bir Filistin düğünü düzenledi.
Etkinlik koordinatörü Meysa Salama, organizasyonun sivil toplum örgütleri ve Filistin Kültür Bakanlığı sponsorluğunda gerçekleştirildiğini söyledi. İsrail tarafından Filistinli kimliğinin silinmeye çalışıldığını belirten Salama, ”İsrail’in ortadan kaldırmak ve Yahudileştirmek istediği Filistin mirasının önemini vurgulamak için Filistin Giysileri Günü’ne katıldık. Filistin giysileri bir bez parçası değil, gurur duyduğumuz milli kültürümüze ait bir simgedir. Bu etkinliğe katılışımız, bu giysilerle gurur duyduğumuzu ve Filistin kimliğini yok etme girişimlerini reddettiğimizin kanıtıdır” ifadelerini kullanarak geleneksel giysilerin Filistin kimliğindeki önemine vurgu yaptı.
Etkinliğe gelen izleyicilerin gördükleri giysilerden çok etkilendikleri için bu tipteki etkinliklerin tekrarlanması talep ettikleri açıklamalar arasında yer aldı.

Ailesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son haliAilesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son hali
AYM'den 'barış bildirisi' kararıyla ilgili açıklamaAYM'den 'barış bildirisi' kararıyla ilgili açıklama
Kuyuya düşen eşek, iş makinesiyle kurtarıldıKuyuya düşen eşek, iş makinesiyle kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Bakan açıkladı! 6 Ağustos'ta ödenecek

Bakan açıkladı! 6 Ağustos'ta ödenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! AYM'den barış bildirisine imza atan akademisyenler kararıyla ilgili açıklama

AYM'den 'barış bildirisi' kararıyla ilgili açıklama

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.