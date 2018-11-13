- Gazze'de şehit sayısı 5'e yükseldi

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli daha şehit oldu. Dün akşamdan bu yana İsrail saldırılarında şehit olan Filistinli sayısı 5'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında 26 yaşındaki Halid Riyad es-Sultan'ın şehit olduğunu, bir Filistinlinin de yaralandığını belirtti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Gazze'nin kuzeyine düzenlenen hava saldırısında, "roket atanlar hücresine mensup olduğu" iddia edilen bir Filistinlinin hedef alındığı aktarıldı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu dün Gazze'den açılan ateş sonucu sınırın diğer tarafında bir otobüsün isabet aldığını duyurmuştu. Kısa süre sonra İsrail uçakları, Gazze'ye hava saldırısı başlatmış, Gazze'den de çok sayıda roket sınıra yakın Yahudi yerleşim birimlerinin olduğu bölgelere fırlatılmıştı.

Ordu, dün akşamdan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 300 roket atıldığını, bunlardan yaklaşık 100'ünü hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirdiğini, Gazze'de ise 150 hedefi vurduklarını açıklamıştı.