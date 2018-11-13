HABER

- Gazze'de şehit sayısı 5'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 11:19 | Son Güncelleme

Gazze'de şehit sayısı 5'e yükseldi

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli daha şehit oldu. Dün akşamdan bu yana İsrail saldırılarında şehit olan Filistinli sayısı 5'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında 26 yaşındaki Halid Riyad es-Sultan'ın şehit olduğunu, bir Filistinlinin de yaralandığını belirtti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Gazze'nin kuzeyine düzenlenen hava saldırısında, "roket atanlar hücresine mensup olduğu" iddia edilen bir Filistinlinin hedef alındığı aktarıldı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu dün Gazze'den açılan ateş sonucu sınırın diğer tarafında bir otobüsün isabet aldığını duyurmuştu. Kısa süre sonra İsrail uçakları, Gazze'ye hava saldırısı başlatmış, Gazze'den de çok sayıda roket sınıra yakın Yahudi yerleşim birimlerinin olduğu bölgelere fırlatılmıştı.

Ordu, dün akşamdan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 300 roket atıldığını, bunlardan yaklaşık 100'ünü hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirdiğini, Gazze'de ise 150 hedefi vurduklarını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin şehit olduğu, 8'inin yaralandığı bildirilmişti.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (Makan) ise Gazze'den İsrail'in güneyine atılan roketler ile bir otobüsün hedef alındığı saldırılarda 30 İsraillinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da Askalan'da (Aşkelon) bir binaya roket düşmesi sonucu 1 İsraillinin öldüğünü, 1'inin ise ağır yaralandığını açıklamıştı.

PARTNER'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov
Son anket sonuçları açıklandı! Büyük şehirlerde bakın hangi parti önde?Son anket sonuçları açıklandı! Büyük şehirlerde bakın hangi parti önde?
Marmaris ekonomisine Yunan dopingiMarmaris ekonomisine Yunan dopingi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Suudiler dinlediğinde 'ancak eroin alan birisi yapar' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Suudiler dinlediğinde 'ancak eroin alan birisi yapar' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da CHP ile AK Parti başa baş!

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da CHP ile AK Parti başa baş!

İlginizi Çekebilir

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşıyla şakalaşırken kalbi durdu!

Arkadaşıyla şakalaşırken kalbi durdu!

Son anket sonuçları açıklandı! Büyük şehirlerde bakın hangi parti önde?

Son anket sonuçları açıklandı! Büyük şehirlerde bakın hangi parti önde?

İstanbul'da metro arızası! Seferler yapılamıyor

İstanbul'da metro arızası! Seferler yapılamıyor

Son dakika! Beşiktaş'ta yolcu otobüsü kaza yaptı!

Son dakika! Beşiktaş'ta yolcu otobüsü kaza yaptı!

Kırmızı ışıkta geçen yayalara trafik cezası!

Kırmızı ışıkta geçen yayalara trafik cezası!

Mavi Balina kabusu geri döndü! Son kurban Ahmet...

Mavi Balina kabusu geri döndü! Son kurban Ahmet...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.