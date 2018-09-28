İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi daha şehit oldu. Böylece Gazze sınırındaki gösterilerde şehit olan Filistinli sayısı 6'ya, yaralı sayısı ise 90'a yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Muhammed İnşasi (18), İyad Halil eş-Şair (18), Muhammed Nayif el-Havm (14), Muhammed Şahsa (24), Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32) ve Nasır Musbih (12) isimli Filistinlilerin şehit olduğunu belirtti.
Yaralı sayısının 2'sinin durumu ağır olmak üzere 90'a ulaştığını aktaran Kudra, yaralılardan 35'inin çocuk, 4'ünün kadın, 4'ünün ilk yardım görevlisi ve 2'sinin gazeteci olduğu bilgisini paylaştı.
Kudra ayrıca 416 kişinin ise İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.
Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gazze'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
- İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi daha şehit oldu
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Gazze'de şehit sayısı 5'e yükseldi
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Gazze'de şehit sayısı 5'e yükseldi
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
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