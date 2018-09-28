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Gazze'de şehit sayısı 7'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 23:17 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi daha şehit oldu

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişinin daha şehit olmasıyla birlikte şehit sayısı 7'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Muhammed Eşref el-Avavide (26) isimli Filistinlinin şehit olduğunu belirtti.

Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, Muhammed İnşasi (18), İyad Halil eş-Şair (18), Muhammed Nayif el-Havm (14), Muhammed Şahsa (24), Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32) ve Nasır Musbih (12) isimli 6 Filistinlinin İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit olduğunu aktarmıştı.

Yaralı sayısının 2'sinin durumu ağır olmak üzere 90'a ulaştığı, bunlardan 35'inin çocuk, 4'ünün kadın, 4'ünün ilk yardım görevlisi ve 2'sinin gazeteci olduğu kaydedilirken, 416 kişinin ise İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtilmişti.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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