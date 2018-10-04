Gazze'de şehitler anısına futbol turnuvası

GAZZE (AA) - Türkiye merkezli "Gazze'ye Hayat Ol" platformu, Gazze Şeridi'nde "Büyük Dönüş Yürüyüşü Şehitleri" adı altında futbol turnuvası düzenledi.
Gazze'deki Cebaliye bölgesinde düzenlenen turnuvaya Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından vurularak şehit düşenlerin isimlerini taşıyan 12 takım katıldı.
Platformun Gazze'deki temsilcisi Yusuf Aseliyye, turnuvanın amacının gençlerin kalbinde İsrail'in işgal ettiği topraklarına geri dönme arzusunu yerleştirmek olduğunu söyledi.
Türkiye'de faaliyet gösteren gönüllü organizasyonu "Gazze'ye Hayat Ol", topladıkları bağışları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 190'dan fazla Filistinli şehit oldu.
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