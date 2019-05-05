Gazze'de tablo ağırlaşıyor

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İsrail her ne kadar Kassam ve İslami Cihad'a ait hedefleri vurduklarını, sivilleri hedef almadıklarını iddia etse de Gazze'deki kaynaklar bu iddiayı yalanlıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, zırhlı bir birliğin Gazze sınırına gönderildiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistinli grupların da İsrail tarafına dün sabahtan bu yana 430'den fazla roket attığı ifade edilen açıklamada, atılan roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemince imha edildiği dile getirildi.

Açıklamada ayrıca saldırıların gece boyunca devam ettiği, sabah saatlerinde de bölgeye yönelik hava bombardımanının sürdüğü ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 220'den fazla hedefin vurulduğu belirtildi.

Gazze'deki Filistinli kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana devam eden İsrail saldırılarında sivillere ait birçok evin yanı sıra 3 atölye ve bir cami vuruldu.

Açıklamada, sivillere ait 7 binanın vurulduğu ve bu binaların tamamen yıkıldığı belirtilirken, 4 evin de roket saldırısına maruz kaldığı ifade edildi.

Vurulan hedeflere yakın bazı bölgelerde çok sayıda evin de hasar gördüğü dile getirilirken, El-Mustafa isimli bir caminin de bombalandığı kaydedildi.

İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkım gün ağarınca ortaya çıktı.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre Filistinliler İsrail saldırılarında yıkılan evlerinden ve ofislerinden sağlam kalan eşyalarını yıkıntıların arasında çıkarmaya çalıştı.

-Yaralı sayısı 65'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısı 65'e yükseldi. Dünden bu yana devam eden saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuştu.

Gazze Şeridi'nden dün sınırda keskin nişancı ateşi açılmış ve 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit olmuştu.