"Gazze'de temel insani ihtiyaçlara ulaşmak bile mümkün olmamaktadır"

Gazze'de sağlık sorunlarının had safhaya ulaştığına dikkati çeken Ağırman, "Gazze küçük bir bölge olmasına rağmen 2 milyona yakın nüfusu barındırmaktadır. Bunların yarısı çocuk. 2007'den beri hava, kara ve deniz ulaşımına kapatılan Gazze'de en temel insani ihtiyaçlara ulaşmak bile mümkün olmamaktadır. BM'nin 2017 yılı raporuna göre, abluka nedeniyle su, elektrik, gıda, eğitim ve sağlık alanlarındaki kriz Gazze'yi yaşanamaz bir yer haline getirmiştir." diye konuştu.

Burada konuşan Ağırman, Gazze'deki insani krizinin son bir yılda giderek şiddetlendiğini söyledi.

İSTANBUL (AA) - MEDİCS Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağırman, Filistin halkının 2018'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü başlattığını anımsatarak, "Binlerce Filistinli barışçıl yürüyüşlerde bile şiddetli saldırıyla karşı karşıya kalmaktadır. Gerçek ve plastik mermilerin, gaz bombalarının kullanıldığı saldırılarda son 1 yılda 28 bin 188 kişi yaralanmış ve 251 kişi şehit olmuştur." dedi.

"Her hafta cuma günü bir araya gelip sınıra doğru yürüyüşe geçen ve tamamen sivillerden oluşan halk, zorla göç ettirildikleri topraklara dönmenin hayalini kurmaktadır. Genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek binlerce Filistinli yaptıkları bu barışçıl yürüyüşlerde dahi şiddetli bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktadır. Gerçek ve plastik mermilerin, gaz bombalarının kullanıldığı saldırılarda son 1 yılda 28 bin 188 kişi yaralanmış, 251 kişi de şehit olmuştur. Bazılarının tedavisi ülkemizde halen devam etmektedir. Ülkemizde tedavileri devam eden hastaların hem barınma hem de tedavi desteğine ihtiyaçları vardır."

Ağırman, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm toprağa el konulması sonrasında yaşanan olayların anıldığı Toprak Günü dolayısıyla Filistin halkının Mart 2018'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü başlattığına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

Ağırman, her hafta artan yaralılar nedeniyle Gazze'de kanser tedavisi, doğum hizmetleri, rutin ameliyatlar gibi temel sağlık hizmetlerinin verilemediğin anlatarak, yaklaşık 8 bin elektif cerrahi vakasının iptal edilmek veya ertelenmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Hastaların tedavi amacıyla Gazze dışına çıkmalarının dahi sınırlandığını belirten Ağırman, "Yaralanmaların benzer şekilde olması dikkati çekmektedir. Kol ve bacak yaralanmalarının ağırlıklı olması kasıtlı saldırıları desteklemektedir. Bacak yaralanmaları sonrasında çok parçalı kemik kırıkları, büyük yaralar, kas-tendon, sinir ve damar yaralanmaları kalıcı sakatlıklara yol açmaktadır. Ampütasyona kadar bu yaralanmalar ilerleyebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ağırman, haftada 3 kez diyalize girmek zorunda olan 800 hastanın, kuvözde kalması gereken 120 prematüre bebeğin ve yoğun bakımdaki 100 kadar hastanın hayatının elektrik kesintileri nedeniyle tehdit altında olduğunu anlattı.

İnsani bir felaketin önüne geçmek için tüm kuruluşların harekete geçmesi gerektiğini aktaran Ağırman, sözlerini şöyle tamamladı: