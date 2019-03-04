Gazze'de umre engeli kalktı tartışması kaldı

MUSTAFA HABUŞ - Umre engelinin yaklaşık 4 yıl aradan sonra kaldırıldığı Gazze Şeridi, ekonomik dar boğaz, yoksulluk ve işsizlik oranının yüksek olması nedeniyle isteyenlerin umreye gidebileceğini savunanlar ile bunun yerine yoksullara yardım edilmesi gerektiği görüşünü paylaşanlar arasındaki tartışmalara sahne oluyor.

Gazzeliler Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından kapatılması nedeniyle Aralık 2014'ten bu yana umreye gidemiyordu. Gazzeli yetkililerin Mısır yönetimiyle temaslarının ardından bu engel kalktı. Gazze'den yaklaşık 4 yıl sonra ilk umre kafilesi dün yola çıktı.

Ancak bölgede şimdi yeni bir tartışma konusu var. Bazı kesimler Gazze'deki mevcut koşullarda umreye gitmek yerine yoksullara destek olunmasını istiyor.

AA muhabirine konuşan Gazze Şeridi'ndeki El-Ezheriyye Enstitüsü Dekanı Dr. İmad Hamtu, "Yetime, dula, öğrenciye yardım etmek umreden daha evladır." dedi.

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de aşırı yoksulluk olduğunu dile getiren Hamtu, yemek yedirme, imkan bulamayanları tedavi ettirme gibi amellerin umreden daha öncelikli olduğunu savundu.