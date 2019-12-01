Gazze'de UNRWA mali krizinden etkilenen radyo çalışanlarına destek gösterisi

Abluka altındaki Gazze'de Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) mali kriz nedeniyle maaşlarını ödeyemediği radyo çalışanlarına destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından Gazze kentindeki UNRWA binası önünde düzenlenen eyleme onlarca gazeteci katıldı.

Göstericiler, UNRWA'nın mali kriz nedeniyle Gazze'de engellilerin sesi olan Fursan el-İrade 10'u engelli 24 radyo çalışanının maaşlarını ödememe kararını protesto etti.

Gazeteciler Sendikası Başkanı Tahsin el-Astal yaptığı konuşmada, işten çıkarılarak adaletsizliğe maruz kalan meslektaşlarıyla tam bir dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Astal, Fursan el-İrade radyosunun Gazze'de özürlüler için tahsis edilen 8 merkezden biri olduğunu ve radyo çalışanlarının sözleşmelerinin işsizlik sözleşmesi kapsamında askıya alındığını ifade etti.

Çalışanların tüm çalışma ve yaşam haklarının sağlanmasını isteyen Astal, sözleşmeleri yenilenene kadar personele desteğe devam edeceğini vurguladı.

UNRWA Gazze Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNRWA'nın sivil toplum kuruluşlarına yönelik "daimi işsizlik sözleşmeleri"ni sona erdirmeyi planladığını, radyonun da bu kuruluşlardan biri olduğunu söyledi.