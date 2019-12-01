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Gazze'de UNRWA mali krizinden etkilenen radyo çalışanlarına destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 18:35 | Son Güncelleme

Gazze'de UNRWA mali krizinden etkilenen radyo çalışanlarına destek gösterisi

Abluka altındaki Gazze'de Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) mali kriz nedeniyle maaşlarını ödeyemediği radyo çalışanlarına destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından Gazze kentindeki UNRWA binası önünde düzenlenen eyleme onlarca gazeteci katıldı.

Göstericiler, UNRWA'nın mali kriz nedeniyle Gazze'de engellilerin sesi olan Fursan el-İrade 10'u engelli 24 radyo çalışanının maaşlarını ödememe kararını protesto etti.

Gazeteciler Sendikası Başkanı Tahsin el-Astal yaptığı konuşmada, işten çıkarılarak adaletsizliğe maruz kalan meslektaşlarıyla tam bir dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Astal, Fursan el-İrade radyosunun Gazze'de özürlüler için tahsis edilen 8 merkezden biri olduğunu ve radyo çalışanlarının sözleşmelerinin işsizlik sözleşmesi kapsamında askıya alındığını ifade etti.

Çalışanların tüm çalışma ve yaşam haklarının sağlanmasını isteyen Astal, sözleşmeleri yenilenene kadar personele desteğe devam edeceğini vurguladı.

UNRWA Gazze Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNRWA'nın sivil toplum kuruluşlarına yönelik "daimi işsizlik sözleşmeleri"ni sona erdirmeyi planladığını, radyonun da bu kuruluşlardan biri olduğunu söyledi.

UNRWA'nın radyo çalışanlarının sözleşmelerini 2006'dan bu yana yenilediğini belirten Ebu Hasene, işsizlik sözleşmelerinin süresinin kanuna göre 6 ay ile 1 yıl arasında değiştiğini, UNRWA'nın önceden engellilere destek için radyo kurumlarında çalışanların sözleşmesini uzatma kararı aldığını hatırlattı.

UNRWA Genel Komiseri Christian Sanders, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, UNRWA'nın hizmetlerini sürdürebilmesi için ayda 80 milyon dolar desteğe ihtiyaç duyduğunu, gelecek ay yapılacak yiyecek ve ilaç dağıtımı için de ek 40 milyon dolar gerektiğini belirtmişti.

1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya sağladığı finansal desteği kesmesi uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya sokmuştu.

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Gazze gösteri radyo UNRWA

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