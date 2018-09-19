HABER

Gazze'de UNRWA protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 15:50 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın hizmetlerde kısıtlamaya gitme politikalarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) çalışanları, mali kriz içindeki kurumun kemer sıkma politikalarını protesto etti.

UNRWA Çalışanları Birliği tarafından düzenlenen ve 13 bin çalışanın katıldığı eylemde, göstericiler iş haklarına bağlı olduklarını belirterek yardımların devam etmesini talep eden sloganlar attı.

Birlik Başkanı Emir el-Meshal gösteride yaptığı konuşmada, UNRWA idaresi ve arkasında duranların ortaya koyduğu tüm engelleri reddettiklerini, kurumun sunduğu hizmetlerin kesintiye uğramasına ve çalışanların iş haklarına zarar gelmesine karşı çıktıklarını söyledi.

Kesintilerin mali krizden değil, uygulanan politik ajandalardan kaynaklandığını ifade eden Meshal, "UNRWA'nın siyasi şantaja maruz kalmaması için BM'nin, kurumu finanse etmeye yönelik kalıcı bir alternatif bulması gerekiyor." dedi.

- Çalışanlar greve gidecek

UNRWA Çalışanları Birliği'nin birçok defa kurumla krizi çözmek için girişimlerde bulunduğunu ancak UNRWA'nın anlaşmayı bozduğunu dile getiren Meshal, çalışanların iş haklarına zarar verilmemesi talebiyle pazartesi günü bütün UNRWA kurumlarında genel greve gidileceğini açıkladı.

Meshal, barışçıl sendika eylemi yapma hakları olduğunu, ancak UNRWA yasaları ve Filistin halkının mülkiyeti olarak kurum varlıklarının korunmasına bağlı olduklarını vurguladı.

Birlikten daha önce yapılan açıklamada, bin çalışanın işten çıkartılma riski ile karşı karşıya olduğu, kurumun 250 çalışanı ile sözleşme yenilemediği ve 900 çalışanı da yarı zamanlı çalışmaya çektiği belirtilmişti.

\

- ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

ABD yönetimi 2018 başında UNRWA'ya sağladığı desteğin büyük bölümünü askıya almıştı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

PARTNERDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktıDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktı
Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30) Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)
İznik Gölü'ndeki çekilme mevsimselİznik Gölü'ndeki çekilme mevsimsel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze protesto UNRWA

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

İlginizi Çekebilir

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.