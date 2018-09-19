Gazze'de UNRWA protestosu

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) çalışanları, mali kriz içindeki kurumun kemer sıkma politikalarını protesto etti.

UNRWA Çalışanları Birliği tarafından düzenlenen ve 13 bin çalışanın katıldığı eylemde, göstericiler iş haklarına bağlı olduklarını belirterek yardımların devam etmesini talep eden sloganlar attı.

Birlik Başkanı Emir el-Meshal gösteride yaptığı konuşmada, UNRWA idaresi ve arkasında duranların ortaya koyduğu tüm engelleri reddettiklerini, kurumun sunduğu hizmetlerin kesintiye uğramasına ve çalışanların iş haklarına zarar gelmesine karşı çıktıklarını söyledi.

Kesintilerin mali krizden değil, uygulanan politik ajandalardan kaynaklandığını ifade eden Meshal, "UNRWA'nın siyasi şantaja maruz kalmaması için BM'nin, kurumu finanse etmeye yönelik kalıcı bir alternatif bulması gerekiyor." dedi.

- Çalışanlar greve gidecek

UNRWA Çalışanları Birliği'nin birçok defa kurumla krizi çözmek için girişimlerde bulunduğunu ancak UNRWA'nın anlaşmayı bozduğunu dile getiren Meshal, çalışanların iş haklarına zarar verilmemesi talebiyle pazartesi günü bütün UNRWA kurumlarında genel greve gidileceğini açıkladı.