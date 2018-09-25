Gazze'de UNRWA'nın işten çıkarma politikası protesto edildi

"Trump'ın mülteci dosyasının sonlandırılması çağrısı, UNRWA'nın ölüm ilanına zemin hazırlıyor." diyen Halef, bunu, mülteci meselesini uluslararası arenadan tecrit etmek için ajansın fonlarını askıya alarak, bütçe açığında boğulmasını sağlayarak ve hizmetlerini felç ederek yaptığını ifade etti.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komite üyesi Mahmud Halef, ajansı, "çalışanlarını işten çıkarma, maaşları düşürme ve keyfi olarak işten çıkarma tehdidine dayalı politikasına devam etmemeleri konusunda uyararak, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırmaya yönelik tutumu, İsrail'in, geri dönüş hakkı ve mülteci meselesini sonlandırma çağrısı yapan politikasından yana olduğunu ifade ediyor." dedi.

Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi tarafından Gazze'deki UNRWA binası önünde düzenlenen gösteriye çok sayıda öğrenci de katıldı.

Gazze'de, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA), kendisine bağlı kurumlardaki personelini işten çıkarma kararı çok sayıda Filistinlinin katılımıyla protesto edildi.

Halef, ülkelere, ABD'nin fonunu kesmesinin ardından oluşan bütçe açığının kapatılması çağrısında bulunurken Birleşmiş Milletler'i (BM) mali ve siyasi şantajlara boyun eğmemesi için ajansın sorumluluğunu almaya çağırdı.

UNRWA'daki Arap Çalışanlar Sendikası üyesi Salah Abdel Vahid ise ajansın, çalışanlarına ve mültecilere yönelik ciddi kısıtlamalara devam ettiğine işaret ederek, "Ajansta çalışan 48 kişi erken emekliliğe zorlandı, bu ay sonuna kadar 68 kişi işten ayrılacak. Bu yılın sonuna kadar 560 çalışan işten ayrılacak." dedi.

Vahid, UNRWA idaresinin krizle başa çıkabilecek diyalog kapılarının tümünü kapattığını söyleyerek, krizi etkisiz hale getirmek için acele edilmesi gerektiğini kaydetti.

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Ajansın Acil Durum Programı kapsamında çalışan 113'ü Gazze'den 154'ü Batı Şeria'dan 250 kişinin, geçici iş akdinin yenilenmeyeceği, yaklaşık 900 kişinin de 2018 yılı sonuna kadar kısmi çalışmaya sevk edildiği belirtilmişti. UNRWA Çalışanları Sendikası ise daha önceki açıklamasında yaklaşık bin çalışanın işten çıkarılma tehdidi altında olduğunu belirtmişti.