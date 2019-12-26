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  4. Gazze'de Uygur Türklerine destek gösterisi

Gazze'de Uygur Türklerine destek gösterisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2019 15:36 | Son Güncelleme

Filistin Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras: - "Çin, hakka ve insanlığa saygı duymuyor. Çin'in dünyada dengeyi sağlamasını isterdik ancak o insana ve insan haklarına saldırıyor ve zulmediyor"

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, Çin'in insan hakları ihlallerine maruz kalan Müslüman Uygur Türklerine destek gösterisi düzenlendi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Alimler Birliğinin çağrısı üzerine El-Ketibe Camisi önünde düzenlenen gösteriye katılanlar, "Müslümanların yardımsız bırakılması haramdır" ve "Müslüman Müslüman'ın kardeşidir, onu yardımsız bırakmaz" yazılı pankartlar taşıdı.

Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, Pekin yönetiminin Müslüman Uygurlara yönelik uygulamalarını en basit insan haklarına açıkça saldırı ve din haklarına baskı olarak nitelendirdi.

Ebu Ras, "Çin, hakka ve insanlığa saygı duymuyor. Çin'in dünyada dengeyi sağlamasını isterdik ancak o insana ve insan haklarına saldırıyor ve zulmediyor." diye konuştu.

Çin'in Müslüman Uygurlara yönelik zalimce uygulamaları ve ihlallerini sürdürmesinin dünya düzeninin insanlara yönelik zulme ortaklığının göstergesi olduğunu ifade eden Ebu Ras, Müslüman alimlere ve liderlere Çin'deki Müslümanlara uygulanan zulme karşı cesur tutum sergilemeleri ve tüm platformlar aracılığıyla onlara yardım etmeleri çağrısında bulundu.

- Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "mesleki eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Alimler Birliği Gazze

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