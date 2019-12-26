Gazze'de Uygur Türklerine destek gösterisi

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, Çin'in insan hakları ihlallerine maruz kalan Müslüman Uygur Türklerine destek gösterisi düzenlendi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Alimler Birliğinin çağrısı üzerine El-Ketibe Camisi önünde düzenlenen gösteriye katılanlar, "Müslümanların yardımsız bırakılması haramdır" ve "Müslüman Müslüman'ın kardeşidir, onu yardımsız bırakmaz" yazılı pankartlar taşıdı.

Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, Pekin yönetiminin Müslüman Uygurlara yönelik uygulamalarını en basit insan haklarına açıkça saldırı ve din haklarına baskı olarak nitelendirdi.

Ebu Ras, "Çin, hakka ve insanlığa saygı duymuyor. Çin'in dünyada dengeyi sağlamasını isterdik ancak o insana ve insan haklarına saldırıyor ve zulmediyor." diye konuştu.

Çin'in Müslüman Uygurlara yönelik zalimce uygulamaları ve ihlallerini sürdürmesinin dünya düzeninin insanlara yönelik zulme ortaklığının göstergesi olduğunu ifade eden Ebu Ras, Müslüman alimlere ve liderlere Çin'deki Müslümanlara uygulanan zulme karşı cesur tutum sergilemeleri ve tüm platformlar aracılığıyla onlara yardım etmeleri çağrısında bulundu.