HABER

Gazze'de üzüm hasadı kötü başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

Gazzeli üzüm yetiştiricileri, olumsuz hava şartları ve düşük fiyatlar nedeniyle bu yıl hasat mevsimine kötü başladı - Filistinli bağcı Mahmud Zarab: "Bu yıl hasat mevsimi çok kötü başladı. Erken gelen sıcaklar, mahsulün büyük kısmını olumsuz etkiledi. Zararımız çok büyük" - Gazze'deki Filistin Tarım Bakanı İbrahim el-Kudra: "Olumsuz hava şartları nedeniyle bu yıl hem rekolte hem de kalite diğer yıllara nazaran düştü"

NUR EBU IYŞE - Gazze Şeridi'ndeki üzüm yetiştiricileri, bu yıl erken gelen sıcakların ürünü etkilemesi ve fiyatların geçen yıllara göre daha düşük olması nedeniyle hasat mevsimine kötü başladı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Huzaa bölgesinde bağcılık yapan Filistinli Mahmud Zarab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl hasat mevsimi çok kötü başladı. Erken gelen sıcaklar, mahsulün büyük kısmını olumsuz etkiledi. Zararımız çok büyük." dedi.

Zarab, 24 dönümlük arazide her yıl 700 kilogramdan fazla ürün elde ettiklerini ancak bu yıl üretimin daha düşük seviyelerde kaldığını ifade etti.

Geçen yıl ürettikleri üzümün kilosunu yaklaşık 7 şekele (2 dolar) sattıklarına işaret eden Zarab, bu yıl ise fiyatların 3,5 şekel (1 dolar) civarına gerilediğini kaydetti.

Zarab, fiyatların düşük olmasına rağmen ürünlerin yine de halktan istenilen talebi görmediğini dile getirdi.

- Tarım bakanlığından "rekolte düştü" açıklaması

Gazze'deki Filistin Tarım Bakanı İbrahim el-Kudra ise bu yıl üzüm yetiştirilen alanların toplam yüz ölçümünün yaklaşık 6 bin dönüme (bin metrekare) ulaştığını, bunun 800 dönümlük bölümünde çekirdeksiz üzüm yetiştirildiğini kaydetti.

Bu yıl üzüm bağlarından 750 ton mahsul elde etmeyi beklediklerini aktaran Kudra, "Olumsuz hava şartları nedeniyle bu yıl hem rekolte hem de kalite diğer yıllara nazaran düştü." dedi.

Bakanlık olarak yerli üretimi desteklediklerini vurgulayan Kudra, bağcıların bu yıl elde edeceği kârın, sermaye açıklarının en azından bir kısmını kapatacak düzeyde olması temennisinde bulundu.

- Gazze sebzede "kendine yetiyor"

"Gazze'nin bu yıl meyvede kendine yeterlilik düzeyi yüzde 55, tüm sebzelerde ise yüzde 100'e ulaştı." diyen Kudra, ihtiyaç fazlası mahsulün ihraç edilebileceğini dile getirdi.

Kudra ayrıca, Filistin üzümünün yerel pazarda satışa çıkarılması için yaklaşık 2 hafta önce üzüm ithalatını durdurduklarını ve bu yılın hasadı tamamen satılıncaya kadar da bu uygulamaya devam edeceklerini aktardı.

Filistinli kurumların verilerine göre, İsrail'in 12 yılı aşkın süredir kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde işsizlik yüzde 52 iken yoksulluk ise yüzde 80'leri geçiyor.

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Mezarları açılan 'Timur' ve 'Korkunç İvan'ın balmumu heykeli yapıldıMezarları açılan 'Timur' ve 'Korkunç İvan'ın balmumu heykeli yapıldı
TBMM'nin tek malul gazisi, 15 Temmuz gecesini anlattıTBMM'nin tek malul gazisi, 15 Temmuz gecesini anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağcılık Gazze Üzüm hasadı

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler! Darbeciler böyle kaçtı

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler! Darbeciler böyle kaçtı

Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci Semih Terzi'nin son anları

İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları!

Şırnak'ta üs bölgesi yolunda patlama!

Şırnak'ta hain tuzak! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da hortum meydana geldi

Denizde oluştu sahile ilerledi! Hortum paniği

Son dakika! S-400 sevkiyatında bir uçak daha Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 sevkiyatında bir uçak daha Ankara'ya indi

Son dakika... Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.