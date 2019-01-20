Gazze'de yakıt krizi nedeniyle hastanelerde hizmet duracak

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, jeneratörlerin çalışmasında kullanılan yakıtın tükenmesi nedeniyle bölgedeki 5 hastanede hizmetin duracağı uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, jeneratörlerin çalışmasında kullanılan yakıtın tükenmesi nedeniyle Gazze'deki 5 hastanede hizmetin duracağı bu durumun daha önce görülmemiş bir sağlık ve insanlık felaketine neden olacağı uyarısı yapıldı.

Söz konusu hastanelerin Abdülaziz el-Rantisi Çocuk Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, Göz Hastanesi, Ruh Sağlığı ile Ebu Yusuf en-Neccar Hastaneleri olduğu aktarılan açıklamada, bu hastanelerin, alanlarında uzman kurumlar olduğu, bölgedeki sağlık sisteminin omurgasını teşkil ettikleri ve binlerce kişiye hizmet verdikleri kaydedildi.

Açıklamada, tüm ilgili kurumlara, Gazze'de insani bir felaketin önüne geçilmesi için akaryakıt krizinin çözülmesi amacıyla harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, geçen perşembe yaptığı açıklamada, 340 bin kişiye hizmet sunan Beyt Hanun Hastanesi'nde jeneratörlerin çalışmasında kullanılan yakıtın tükenmesi sonucu sağlık hizmetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu.