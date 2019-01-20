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Gazze'de yakıt krizi nedeniyle hastanelerde hizmet duracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 20:48 | Son Güncelleme

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, jeneratörlerin çalışmasında kullanılan yakıtın tükenmesi nedeniyle bölgedeki 5 hastanede hizmetin duracağı uyarısında bulundu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, jeneratörlerin çalışmasında kullanılan yakıtın tükenmesi nedeniyle bölgedeki 5 hastanede hizmetin duracağı uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, jeneratörlerin çalışmasında kullanılan yakıtın tükenmesi nedeniyle Gazze'deki 5 hastanede hizmetin duracağı bu durumun daha önce görülmemiş bir sağlık ve insanlık felaketine neden olacağı uyarısı yapıldı.

Söz konusu hastanelerin Abdülaziz el-Rantisi Çocuk Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, Göz Hastanesi, Ruh Sağlığı ile Ebu Yusuf en-Neccar Hastaneleri olduğu aktarılan açıklamada, bu hastanelerin, alanlarında uzman kurumlar olduğu, bölgedeki sağlık sisteminin omurgasını teşkil ettikleri ve binlerce kişiye hizmet verdikleri kaydedildi.

Açıklamada, tüm ilgili kurumlara, Gazze'de insani bir felaketin önüne geçilmesi için akaryakıt krizinin çözülmesi amacıyla harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, geçen perşembe yaptığı açıklamada, 340 bin kişiye hizmet sunan Beyt Hanun Hastanesi'nde jeneratörlerin çalışmasında kullanılan yakıtın tükenmesi sonucu sağlık hizmetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu.

Kudra, geçen salı yaptığı açıklamada da "Hastanelerdeki yakıt 2 ila 5 gün sonra tükenecek. Bu durum yüzlerce hastanın hayatını tehdit ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

- Gazze'deki elektrik krizi

İsrail yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Gazze'deki Elektrik Dağıtım Şirketi ay başında yaptığı açıklamada, bölgenin günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duyduğunu ancak bu miktarın sadece 205 megavatının temin edilebildiğini belirtmişti.

Elektrik Dağıtım Şirketi, bölgedeki elektrik santralinde 3 jeneratörün çalışmasıyla günde 85 megavat üretim sağlandığını, İsrail'den de 120 megavat elektrik alındığını aktarmıştı.

Bölgede endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ve vatandaşlara kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler, kamu binalarının yanı sıra halkı doğrudan etkileyen alanlarda hissedilen elektrik krizine çözüm kapsamında bazı geçici adımlar atıldı.

Geçen yıllarda acil yardımlar çerçevesinde çeşitli ülkelerden sağlanan finans desteğiyle yakıt tedarik edildi ancak uzun vadede bir çözüm sunmayan bu girişimler, herhangi bir uluslararası anlaşma ya da güvenceye bağlı değil.

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Gazze hastane sağlık

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