HABER

Gazze'de zamlar protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 21:52 | Son Güncelleme

Filistinliler yaşam koşullarının zorluğu ve yükselen fiyatlar nedeniyle gösteri düzenledi

Gazzeliler, yaşam şartlarının zorluğunu ve fiyat artışını protesto etti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Cibaliya ve Deyr el-Belah bölgesinde toplanan onlarca Filistinli üzerinde "Yaşamak istiyoruz" ifadeleri yazan dövizler taşıdı.

Göstericilerin lastik yakması üzerine polisler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Hamas'a bağlı Polis Sözcüsü Eymen el-Batnici yaptığı yazılı açıklamada, Deyr Belah'ta lastik yakarak yolları kapatan göstericilere müdahale edildiğini, sükunetin sağlandığını ve bazı kişilerin de gözaltına alındığını belirtti.

Gazze'de dün de benzer nedenle gösteriler düzenlenmiş, polis göstericilere müdahale etmişti.

İslami Cihad Hareketi ise güvenlik güçlerinin göstericilere güç kullanmasını kınamış ve gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

- Gazze'de yoksulluk artıyor

BM'nin geçen yıl yayımlanan verilerine göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaklaşık yüzde 80'i insani yardımla yaşıyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun (PCBS) 2018'in ilk çeyreğinde açıkladığı raporda, 2 milyona yakın kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yoksulluk oranı yüzde 53'e yükselirken işsizlik oranının ise yüzde 80'i aştığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından 19 Aralık'ta yayımlanan bir rapora göre, Gazze Şeridi'ndeki halkın yüzde 70'i gıda sıkıntısı çekiyor.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'i kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'i kabul etti
Anaokulunda çocukların denetimden kaçırıldığını ortaya çıkaran öğretmen konuştuAnaokulunda çocukların denetimden kaçırıldığını ortaya çıkaran öğretmen konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze gösteri

En Çok Okunan Haberler

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal böyle ortaya çıktı

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.