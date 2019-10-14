HABER

Gazze'de zeytin hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Bu yılki zeytin rekoltesinin yaklaşık 30 bin ton olması bekleniyor

Zeytin hasadının başladığı Gazze'de bu yılki rekoltenin yaklaşık 30 bin ton olması bekleniyor.

Gazze'de zeytin hasadının başlaması dolayısıyla Filistin Tarım Bakanlığı ile Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından tören düzenlendi.

Filistin bayraklarının taşındığı törende, ulusal şarkılar seslendirildi ve yöresel halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törene katılan Bakanlık Sözcüsü Edhem el-Beysuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de 39 bin dönüm ekili alan bulunduğunu, bunların 32 bin dönümünden ürün alındığını söyledi.

Gazze'de bu yıl yaklaşık 30 bin ton zeytin üretimi yapılmasını beklediklerini dile getiren Beysuni, bu zeytinlerin 24 bin tonunun zeytin yağı yapımı, 6 bin tonunun da salamura yapımı için ayrılacağını aktardı. Beysuni, önceki yıllara göre bu yıl zeytin üretiminin arttığını kaydetti.

Filistin Tarım Bakanlığının verilerine göre, Gazze'de geçen yıl 18 bin ton zeytin üretilmişti.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
Tepebaşı matematiği sevdiriyorTepebaşı matematiği sevdiriyor
Lavanta bahçesinde bulunan altın dolu kutunun sahibi çıkmadıLavanta bahçesinde bulunan altın dolu kutunun sahibi çıkmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Ziraat Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Temsilciler Meclisinden Trump'a 'Türkiye' tepkisi! 'Başkan ortaklarımıza ihanet etti'

Temsilciler Meclisinden Trump'a 'Türkiye' tepkisi! 'Başkan ortaklarımıza ihanet etti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya geçişi sürüyor

Fotoğraflar bugün çekildi! Geçiş sürüyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan tepki çeken 'Barış Pınarı Harekatı' sözlerine açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan açıklama: Sözlerim çarpıtıldı

Geleceğe Mektup

Geleceğe Mektup

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da konuşuyor

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.