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Gazze'deki ambargo ve ablukaya tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 16:44 | Son Güncelleme

Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, Gazze'de yapılan ambargo ve ablukaya tepki gösterdi

SAKARYA (AA) - Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da, Gazze'deki ambargo ve abluka protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sakarya Temsilciliği üyeleri Adapazarı ilçesindeki Orhan Cami önünde bir araya gelerek, İsrail'e tepki gösterdi.

Burada grup adına konuşan Filistinli Zahit Mahir, Gazze'nin yıllardır ambargo ve abluka altında nefes almaya ve yaşamaya çalıştığını söyledi.

Mahir, Mısır ve işgalci İsrail rejiminin sınır kapılarını kapalı tutarak bölgeyi adeta açık hava hapishanesine çevirmelerinin, Gazze'de hayatı durma noktasına getirdiğini ifade etti.

Gazze'de zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanların dışarıdan gelecek yardımlara ihtiyaç duyduğunu belirten Mahir, "İlaç, tıbbi malzeme, içme suyu ve mazot gibi ihtiyaçların karşılanabilmesi için dışarıdan yapılacak nakdi yardımlar önem arz ediyor. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Gazze dostlarıyla birlikte siyonist İsrail'in bu hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Gazze sevdalıları olarak tüm bu hakikatleri haykırmaya devam edeceğiz. Bu zulme karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

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- Zonguldak

Zonguldak'ta kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan grup, "Gazzeli kardeşlerimize destek için cuma namazında buluşuyoruz" sloganıyla Gazze'deki ambargo ve ablukaya tepki gösterdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı İl Temsilcisi İlyas Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Gazze'nin yıllardır ambargo ve abluka altında nefes almaya ve yaşamaya çalıştığını söyledi.

Gazze Şeridi'ne uygulanan kara, hava ve deniz ablukasının 12. yılında artarak devam ettiğini belirten Yazıcı, "Bu abluka Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyon Filistinliyi hedef almış durumda. Abluka 2006'dan bu yana arkasında 4 bin 631'den fazla şehit ve 21 bin 426 yaralı bıraktı. Bu saldırılar ve işgal planları sebebiyle toplam yerleşim birimlerinin yüzde 77'sine denk gelen 292 bin 502 ev yıkıldı veya zarar gördü." diye konuştu.

İslam ülkelerinin bölgeye ablukanın kalkması ve insani yardımın girişine izin verilmesi noktasında çaba sarf etmesi gerektiğini dile getiren Yazıcı, Gazzelilere olan desteğin ve yardımın artması gerektiğini sözlerine ekledi.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

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- Bolu

Bolu'da da Gazze'deki ambargo ve ablukaya tepki amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği Başkanı Fethi Sarımsakcı, İHH gönüllüleri ile Kadı Cami'nin önünde yaptığı açıklamada, 2 milyon nüfusu ile yüzölçümüne göre dünyanın en yoğun şehirlerinden biri olan Gazze'nin, yıllardır ambargo ve abluka altında nefes almaya ve yaşamaya çalıştığını belirtti.

Tüm Türkiye'de Gazze dostlarıyla İsrail'in bu hukuksuz uygulamalarına karşı çıktıklarına değinen Sarımsakcı, "Tüm Filistin ve Gazze sevdalıları olarak tüm bu hakikatleri haykırmaya devam edeceğiz. Her geçen gün Filistin'deki zulmünü artıran İsrail'e karşı bizler de mücadelemizi sürdüreceğiz. Acilen bütün İslam ülkeleri Gazze'yi gündemlerine almalı ve bölgeye ablukanın kalkması ve insani yardımın girişine izin verilmesi noktasında çaba sarf etmelidir. Ülkemiz bu konuda öncülük etmelidir. Necip milletimizin, yıllardır olduğu gibi Gazzelilere olan desteği her anlamda sürmeli ve yardımlar artırılmalıdır." ifadesini kullandı.

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- Düzce

İHH İnsani Yardım Vakfı Düzce Temsilcisi Osman Altundal da yaptığı yazılı açıklamada, 2 milyon nüfusu ile yüzölçümüne göre dünyanın en yoğun şehirlerinden biri olan Gazze'nin, yıllardır ambargo ve abluka altında nefes almaya ve yaşamaya çalıştığını vurguladı.

Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya ve tüm Gazzelilere yardıma çağırdığını kaydetti.

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