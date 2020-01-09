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  4. Gazze'deki aşiretten Filistinli siyasi gruplara demokrasi dersi

Gazze'deki aşiretten Filistinli siyasi gruplara demokrasi dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 13:20 | Son Güncelleme

Yaklaşık 14 yıldır genel seçimlerin yapılamadığı Filistin'de aşiretler kendi içlerinde yaptıkları seçimlerle temsilcilerini belirliyor - Gazze'den Eskeyk aşiretine mensup yaklaşık 2 bin kişi, 14 yıl sonra sandık başına giderek siyasi gruplara demokrasi dersi verdi

GAZZE (AA) - MUHAMMED EBU DEVN - Filistin'de siyasi aktörler arasındaki anlaşmazlık ve İsrail'in baskıları nedeniyle 2006'dan bu yana seçimler yapılamazken, Gazze'deki aşiretler temsilcilerini demokratik yollarla belirlemeye başladı.

Eskeyk ailesine mensup yaklaşık 2 bin Filistinli, geçen hafta aşiretin "Temsilciler Kurulu" üyelerini seçmek için 14 yıl sonra sandığa giderek oy kullandı.

Seçimde 25 aday arasından 11 kişi Eskeyk aşiretinin temsilcisi olarak belirlendi. Filistinli siyasi gruplara demokrasi dersi veren aşiret mensupları, seçimler hakkındaki görüşlerini AA muhabirine anlattı.

- İlk seçim heyecanı

Ailenin gençlerinden 29 yaşındaki Salah Eskeyk, hayatında ilk kez bu seçimde oy kullandığını ve büyük heyecan yaşadığını söyledi.

Gazze'de daha önce böyle bir seçim atmosferi yaşayabileceğine inanmadığını dile getiren Eskeyk, 2006'daki Filistin seçimlerinde yaşı küçük olduğu için oy kullanamadığını ifade etti.

- Demokrasiye geçiş için umut

Adaylardan Enver Eskeyk ise aşiret içindeki bu seçimlerin demokrasi için bir umut olduğunu ve ileride ülke çapında demokratik seçimlerin yapılmasını ümit ettiklerini belirtti.

Eskeyk, "Toplumun bir parçası olan bu gruplar aracılığıyla demokrasinin kurumsallaşması, gelecekte herkesin katılacağı seçimlerin düzenlenebilmesi için önemli." diye konuştu.

- "Seçimler tamamen demokratik"

Aşiretin seçim komitesi sorumlusu Şerif Eskeyk, seçimlerin tamamen demokratik bir biçimde gerçekleştirildiği belirterek, "Bir seçim heyeti oluşturuldu. Bu heyet, kimlerin oy kullanabileceğini, adayları ve seçimlerin nasıl düzenleneceğini kararlaştırdı." dedi.

Seçimlerin denetime de tabi tutulduğuna dikkati çeken Eskeyk, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, muhtarlar, aşiretler ve avukatlardan oluşan bir grubun seçimleri gözlemlediği bilgisini verdi.

Gözlemcilerden Muhammed Eskeyk ise seçim komitesinin aylar öncesinden çalışmaya başladığını, her ayrıntı üzerinde durulduğunu ve seçimlerin tüm kayıtlarının internet ortamında paylaşıldığını söyledi.

Gazze Şeridi'nde Eskeyk aşiretinin yanı sıra başka aşiretler de temsilcilerini seçim yoluyla belirliyor. İlerleyen günlerde diğer aşiretler de kendi içlerinde seçim düzenlemeye hazırlanıyor.

- Filistin'in düzenlenemeyen seçimleri

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim 2019'da önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Abbas, 19 Aralık'ta ise İsrail'in, Kudüs'teki Filistinlilerin, bulundukları yerde oy kullanmalarına izin vermemesi durumunda seçime gidilmeyeceğini belirtmişti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin 28 Aralık'taki haberine göre, İsrail, Filistin yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin bulundukları yerde oy kullanmasıyla ilgili talebine hiçbir şekilde cevap vermeme kararı almıştı.

İsrail, 1996'da olduğu gibi 2005 ve 2006'da gerçekleştirilen Filistin seçimlerinde de uluslararası baskı sonucu Kudüs'teki Filistinlilerin oy kullanmasına izin vermişti.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

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Filistin israil seçim

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