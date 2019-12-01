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Gazze'deki balık pazarında yıllardır kadın sesi yankılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:55 | Son Güncelleme

Deyr Belah'taki pazarda, ekonomik sıkıntıların had safhaya ulaştığı Gazze Şeridi'nde geçimini temin etmek için ter döken Ümmü Cemil Ekra: - "15 yıldır balık satıyorum. Gazze'de herkes beni tanır çünkü bu meslekte sebat eden ve işini sürdüren nadir kadınlardan biriyim" - "İsrail avlanma mesafesini düşürdüğünde ya da balıkçıların denize açılmasını engellediğinde kazancım daha da düşüyor" - "Tüm hayalim ülkenin düzelmesi ve çeşitli hastalıkların pençesinde uzun yıllar işsiz kalan eşim ve çocuklarımla daha iyi bir hayatımın olması"

MUHAMMED EBU DUN- İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin önemli geçim kaynağı balıkçılık sektörünün döndüğü Deyr Belah'taki pazarda uzun yıllardır Ümmü Cemil el-Ekra'nın sesi yankılanıyor.

Balık avlamak için İsrail donanmasının silah tehdidi altında uzun gece geçiren balıkçılar avladıkları balıklarla Gazze'ye döndüklerinde 57 yaşındaki Ekra, balıkları satın almak için diğer tüccarlarla rekabete giriyor. Birkaç kasa balık aldıktan sonra bunları satmak için günlük mesaisine başlayan Ekra'nın işi öğleden sonraya kadar devam ediyor.

AA muhabirine konuşan Ümmü Cemil Ekra, "15 yıldır balık satıyorum. Gazze'de herkes beni tanır çünkü bu meslekte sebat eden ve işini sürdüren nadir kadınlardan biriyim." dedi.

"Günlük işim şafakta başlar, öğlene kadar sürer, bazen daha da uzar. Mesele elimdeki balıkların bitmesi." ifadesini kullanan Ekra, "Dükkanların istediği çeşitte balık aldığımda onları eve götürüp Gazze limanının yakınında bulunan ana pazarda satmak için hazırlamam gerekiyor. Bunun için bir motosiklet kiraladım." dedi.

Ekra, belli aralıklarla Gazze Şeridi'nin çarşılarını ziyaret ettiğini ve müşterilerinin yoğunluğuna baktığını, satışların azaldığını gördüğünde eve balıklarla dönmek zorunda kaldığını söyledi.

- Eşinin işsiz kalmasıyla ailesine destek için balık satmaya başladı

Ümmü Cemil Ekra, 3'ü kız 5 çocuk büyüttüğünü ve en büyük oğlunun kendisine işlerinde yardım ettiğini belirtti.

Balık satmasının ilk sebebinin 2000 yılında başlayan İkinci İntifada sırasında İsrail'in Gazzeli işçilerin girişini yasaklamasıyla eşinin işsiz kalması olduğunu aktaran Ekra, ayrıca çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama arzusu ve denize olan sevgisi sebebiyle bu işi yaptığını ifade etti.

Gazze gibi muhafazakar bir toplumda insanların saygısını kazandığı için gurur duyduğunu aktaran Ekra, hiç kimsenin kendisinin iş ahlakı hakkında kötü konuşmadığını ya da erken iş başı yapmasını eleştirmediğini kaydetti.

Ekra, sürekli çalıştığı için vücudunda ağrılar olduğunu ve ilaç kullanması gerektiğini, eşinin de sağlık sorunları sebebiyle birkaç yıldır çalışamadığını söyledi.

- İsrail ablukası nedeniyle satışlar yarı yarıya düştü

Günlük kazancının 15 dolardan daha az olduğunu dile getiren Ekra, "İsrail avlanma mesafesini düşürdüğünde ya da balıkçıların denize açılmasını engellediğinde kazancım daha da düşüyor." dedi.

İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ekonomik durumun çok kötüleştiğine işaret eden Ekra, İsrail ablukasından önce şimdikinden iki kat fazla satış yaptığını söyledi.

- "Tüm hayalim eşim ve çocuklarımla daha iyi bir hayat"

İşini sevmesine rağmen yaşının ilerlemesi sebebiyle kendisine ağır geldiğini ve daha iyi bir iş bulursa balık satmayı bırakacağını aktaran Ümmü Cemil Ekra, "Tüm hayalim ülkenin düzelmesi ve çeşitli hastalıkların pençesinde uzun yıllar işsiz kalan eşim ve çocuklarımla daha iyi bir hayatımın olması." ifadelerini kullandı.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Gazze nüfusunun yüzde 33,8 aşırı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Gazze’deki yoksulluk ve işsizlik oranı 2019'da yüzde 75'lere ulaşırken, halkın yüzde 70'i de gıda güvensizliği sorunuyla mücadele ediyor.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
balık Gazze

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